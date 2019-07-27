Безумец, покинувший старейшую школу Эстонии, чтобы возглавить самую молодую

Хендрик Агур: "Часть учителей, приехавших к нам на работу из-за пределов города, говорят, что их родные просто шокированы. "В каком смысле? Ты действительно едешь в Кохтла-Ярве?" Я вижу, что сюда приходят те, у кого очень сильный характер, кто когда-то пересек нулевую точку".

Быть может, какой-нибудь эстонский Стивен Спилберг через несколько лет снимет по истории Кохтла-Ярвеской госгимназии фильм в американском духе, который начинается как фильм-катастрофа или фильм о гражданской войне, и… вдруг прибывает летающий герой, который без особых усилий возвращает все на круги своя, и окружающий мир снова становится разумным. Насколько успешным окажется наш местный герой, покажет время, но факт остается фактом: монументальный в нескольких смыслах Хендрик Агур внезапно сделал местную школу популярной просто тем, что возглавил ее.