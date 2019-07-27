Безумец, покинувший старейшую школу Эстонии, чтобы возглавить самую молодую

Быть может, какой-нибудь эстонский Стивен Спилберг через несколько лет снимет по истории Кохтла-Ярвеской госгимназии фильм в американском духе, который начинается как фильм-катастрофа или фильм о гражданской войне, и… вдруг прибывает летающий герой, который без особых усилий возвращает все на круги своя, и окружающий мир снова становится разумным. Насколько успешным окажется наш местный герой, покажет время, но факт остается фактом: монументальный в нескольких смыслах Хендрик Агур внезапно сделал местную школу популярной просто тем, что возглавил ее.
- Есть ли у вас сейчас, за месяц с небольшим до 1 сентября, слегка тревожное чувство в связи с вот-вот открываемой новой школой?