Сб, 27.07.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Безумец, покинувший старейшую школу Эстонии, чтобы возглавить самую молодую

Хендрик Агур: "Часть учителей, приехавших к нам на работу из-за пределов города, говорят, что их родные просто шокированы. "В каком смысле? Ты действительно едешь в Кохтла-Ярве?" Я вижу, что сюда приходят те, у кого очень сильный характер, кто когда-то пересек нулевую точку".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Быть может, какой-нибудь эстонский Стивен Спилберг через несколько лет снимет по истории Кохтла-Ярвеской госгимназии фильм в американском духе, который начинается как фильм-катастрофа или фильм о гражданской войне, и… вдруг прибывает летающий герой, который без особых усилий возвращает все на круги своя, и окружающий мир снова становится разумным. Насколько успешным окажется наш местный герой, покажет время, но факт остается фактом: монументальный в нескольких смыслах Хендрик Агур внезапно сделал местную школу популярной просто тем, что возглавил ее.

- Есть ли у вас сейчас, за месяц с небольшим до 1 сентября, слегка тревожное чувство в связи с вот-вот открываемой новой школой?

- Вообще нет. Когда я во что-то верю, то полностью посвящаю себя этому и ни в чем не сомневаюсь. Наоборот, безумно интересно и увлекательно. Думаю, что это настоящая удача - привлекать людей к созданию школы с самого начала, тех, кого в нашей маленькой компании мы распознали как своих людей.

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