ПЕРЕДОВИЦА: Конфликт сельской и городской жизни

Но такой бури негодования и всевозможных теорий заговора, какая охватила на нынешней неделе местные группы в социальных сетях, раньше не было. Инспекция окружающей среды тоже признает, что так много жалоб раньше им не поступало.

Возможно, что нынче вонь усилилась из-за жаркой погоды, неблагоприятного направления ветра или какого-то иного обстоятельства. Но, по существу, жалобы на сопутствующие удобрению земель и портящие воздух запахи являются проявлением извечного конфликта между соседствующими сельской и городской жизнью.

По сути, такой естественный и экологичный способ удобрения полей должен быть дружественным к природе и человеку. Также горожане отдают предпочтение в основном такой еде. Но вместе с тем их тоже нужно понять, ведь если такая непривычная вонь в течение нескольких дней проникает в дома людей, то это нарушает привычную жизнь и также вызывает негодование.

Здесь и не может быть иного решения, кроме необходимости обеим сторонам больше считаться друг с другом. Если предстоят такие работы, то земледельцу следовало бы информировать об этом окрестное население, чтобы люди не начали неожиданно задыхаться и мучаться догадками, что за ерунда творится. Тем более в регионе, где поблизости находятся различные заводы по переработке химических и опасных веществ.