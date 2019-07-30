Политическая спортшкола

И вскоре после этого в Йыхви родилась новая властная коалиция: по рукам ударили фракция Центристской партии и фракция ИС "Jõhvi - Meie Kodu".

Этим положили начало новой кадровой политике в Йыхвиской волости. Самым ярким примером этого была, конечно, влетевшая в копеечку кичливость бывшего волостного старейшины Мартина Репинского.

Есть, однако, и другие замечательные примеры. Возьмем хотя бы нашу политическую спортшколу. Если кто-то из коалиционных политиков остается без подходящей работы, то в Йыхвиской спортшколе для него всегда найдется теплое местечко. Началось это с самого Евгения Федоренко, чьи навыки значительно перевесили навыки спортсмена с высшим образованием Тоомаса Ныммисте, посвятившего спорту всю жизнь. Затем на работу в спортшколу взяли члена ИС "Jõhvi - Meie Kodu" Андрея Оямяэ, а теперь спортшкола никак не сможет справиться без трудового вклада члена фракции Центристской партии Екатерины Васильевой.

Макс Каур, вы могли бы сказать, например, своим партнерам по коалиции, что подобное трудоустройство своих безработных протеже - это коррупция, и прекратить это.

У меня тоже есть одна такая знакомая - красивая безработная женщина, ожидающая ребенка. Может, возьмете ее на работу в спортшколу, господин Федоренко? Для получения социальной помощи надо обращаться в волостную социальную службу; спортшкола (как и другие волостные учреждения) не является учреждением социальной помощи с социальными рабочими местами.

Волостному старейшине Максу Кауру я, конечно, благодарен за присланную мне по случаю 60-летнего юбилея поздравительную открытку, однако меня больше порадовала бы принципиальность при руководстве волостью. В ходе нашей встречи вы назвали себя классическим руководителем; вот теперь, пожалуй, нужно это продемонстрировать. Сказали бы, например, своим партнерам по коалиции, что подобное трудоустройство своих безработных протеже - это коррупция, и прекратили бы это.