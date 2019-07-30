Сокращение региональных различий - большой вызов

Там, где это необходимо и возможно, применяли также региональные меры поддержки. К сожалению, приходится констатировать, что ощутимого сдвига в сторону более равномерного территориального развития не произошло. Региональные различия по-прежнему слишком мало учитываются при реализации государственной политики. Это должно измениться. Поэтому сбалансирование регионального развития требует от государства большего вклада в содействие региональному развитию и сокращение различий в развитии.

Позитивно то, что региональные различия в сфере занятости уменьшились, а потенциал развития местных самоуправлений возрос. В 2018 году на поддержку проектов развития разных регионов было направлено почти 92 миллиона евро через меры поддержки регионального развития, финансируемые из структурных фондов Европейского союза и государственного бюджета. Почти 80% этих средств получили самоуправления, расположенные вне Харьюмаа и Тартумаа.

Значительное влияние на развитие регионов оказали также реализуемые в рамках программы развития сельской жизни на 2014-2020 годы меры, имеющие четкую региональную направленность.

Региональные различия по-прежнему слишком мало учитываются при реализации государственной политики. Это должно измениться.

К реализации большей части намеченного программами развития Ида-Вирумаа и юго-восточной Эстонии уже приступили, а кое-что даже завершили. Готовы Нарвский погранпункт и семейные дома Нарвского детдома, укомплектовано подразделение быстрого реагирования погранохраны Идаской префектуры, готова база практики Академии внутренней обороны. Подготовлена туристическая концепция южной Эстонии и при поддержке различных мер был завершен ряд инвестиционных проектов. Выделение поддержки на создание рабочих мест в Ида-Вирумаа завершилось и было заменено новыми региональными мерами на рынке труда.

Оценивая достижение поставленных программами деятельности целей, можно сказать, что в Ида-Вирумаа возросли предпринимательская активность, ожидаемая продолжительность жизни, участие в добровольческой деятельности, увеличилась и целевая посещаемость уезда туристами. Отток населения из уезда в 2018 году был самым низким за последние три года. Но хотя предпринимательская активность, уровень занятости и доходы возросли, отставание этих показателей от средних по Эстонии все же увеличилось.