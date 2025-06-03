Тынис Адра: Фиксируем дорожные нарушения, а изменяется ли также поведение?

Словосочетание "культура дорожного движения" может казаться абстрактным, но на самом деле оно означает простой принцип: каждый участник движения должен быть внимательным, осторожным и считаться с другими. Закон говорит об этом лаконично, однако повседневная картина на наших дорогах показывает, что следование этому принципу не является таким уж очевидным. Повышение безопасности движения - комплексная задача, требующая многогранного подхода, а не только большего числа камер и полицейских вдоль дорог.

Статистика усиливает тревогу. В 2024 году в Эстонии произошло 1914 дорожных происшествий с пострадавшими, это на 190 происшествий больше, чем в позапрошлом году. В этих происшествиях погибли 69 человек (+10 человек по сравнению с 2023 годом) и пострадали 2156 человек. Особенно красноречив следующий факт: за весь год было всего 12 дней, когда не случилось ни одной аварии с пострадавшими.

С ростом числа дорожных происшествий более дорогим для всех участников движения становится и страхование. За последние четыре года средний годовой взнос дорожного страхования вырос со 102 евро до 150 евро. Бесспорно, тут свою роль сыграли также инфляция, рост стоимости ремонта, зарплат и прочих расходов, а не только увеличение количества происшествий.

Рост числа дорожных происшествий сделал более актуальной необходимость более широких мер по улучшению дорожной культуры, в том числе усилил и важность образования, информированности и развития инфраструктуры.