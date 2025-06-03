Тынис Адра: Фиксируем дорожные нарушения, а изменяется ли также поведение?

Количество дорожных происшествий растет, однако для изменения ситуации недостаточно одних только штрафов и проверок - если инфраструктура вынуждает водителей вести себя рискованно и дорожные привычки укоренились, то нам требуется намного больше, чем просто глазок камеры.
Словосочетание "культура дорожного движения" может казаться абстрактным, но на самом деле оно означает простой принцип: каждый участник движения должен быть внимательным, осторожным и считаться с другими. Закон говорит об этом лаконично, однако повседневная картина на наших дорогах показывает, что следование этому принципу не является таким уж очевидным. Повышение безопасности движения - комплексная задача, требующая многогранного подхода, а не только большего числа камер и полицейских вдоль дорог.
Статистика усиливает тревогу. В 2024 году в Эстонии произошло 1914 дорожных происшествий с пострадавшими, это на 190 происшествий больше, чем в позапрошлом году. В этих происшествиях погибли 69 человек (+10 человек по сравнению с 2023 годом) и пострадали 2156 человек. Особенно красноречив следующий факт: за весь год было всего 12 дней, когда не случилось ни одной аварии с пострадавшими.
С ростом числа дорожных происшествий более дорогим для всех участников движения становится и страхование. За последние четыре года средний годовой взнос дорожного страхования вырос со 102 евро до 150 евро. Бесспорно, тут свою роль сыграли также инфляция, рост стоимости ремонта, зарплат и прочих расходов, а не только увеличение количества происшествий.
Рост числа дорожных происшествий сделал более актуальной необходимость более широких мер по улучшению дорожной культуры, в том числе усилил и важность образования, информированности и развития инфраструктуры.
Недавно в передаче ETV "Impulss" тоже подчеркивали, что только усиление наказаний и надзора не является достаточным решением для улучшения безопасности движения. Важно сосредоточиться также на повышении сознательности и изменении поведенческих привычек водителей. Например, было отмечено, что многие водители не осознают в достаточной мере важность соблюдения дистанции, что является одним из наиболее частых нарушений на дороге.
Одним из главных препятствий при создании более безопасной дорожной среды является сама инфраструктура. В том числе на шоссе в Эстонии часто отсутствует возможность безопасного обгона. Основным выводом написанной в 2022 году в Академии внутренней обороны дипломной работы Эрленда Ансипа "Возможности совершения безопасных обгонов без превышения предельной скорости и нарушений правил дорожного движения на участке шоссе Таллинн-Тарту" является, что на шоссе Таллинн-Тарту совершить обгон без превышения разрешенной скорости и нарушения правил дорожного движения зачастую невозможно. Это значит, что водители попадают в ситуацию, когда обгон требует либо превышения скорости, либо рискованных маневров, что увеличивает угрозу дорожного происшествия. Хотя на данном шоссе зона дорожных участков 2+2 расширена, такая же проблема существует и на большинстве других шоссе с оживленным движением.
"Большее количество штрафов не означает автоматически более безопасную дорожную среду".Тынис Адра, инструктор по вождению и оценщик ущерба "BTA Kindlustus"
Работа Ансипа указывает также на то, что участки шоссе 1+1 в Эстонии, где отсутствует разделительная полоса и возможности обгона ограничены, не поддерживают безопасное движение. Если инфраструктура не обеспечивает безопасный выбор, то ответственность нельзя полностью сваливать на участника движения. Мы ждем от водителей разумного поведения, однако часто вынуждаем их идти на риск.
Но все же самой большой проблемой при повышении культуры дорожного движения является поведение человека. Например, дистанция - это простое, но жизненно важное требование ПДД игнорируется наиболее часто. Михкель Сельберг отмечает в своем исследовании на тему безопасности движения, что 76% водителей не соблюдают в населенных пунктах трехсекундную дистанцию, что при скорости движения 90 км/ч составляло бы около 75 метров. С точки зрения безопасности - это тревожная цифра, являющаяся в то же время повседневной реальностью.
При скорости движения 90 км/ч одна секунда требуется просто на реагирование, а за это время автомобиль проезжает 25 метров. К этому добавляется тормозной путь. Поэтому три секунды на шоссе и две секунды в населенном пункте - это минимум, который требуется нам, чтобы среагировать. Если водитель не соблюдает эту дистанцию, то в случае неожиданности у него не будет запаса времени для предотвращения аварии. Среди ущербов, зафиксированных "BTA" в прошлом году, больше всего - на 5% - увеличилось количество наездов сзади.
Автомобили становятся все более совершенными: системы удержания полосы, адаптированные системы поддержки постоянной скорости и другие системы помощи водителю стали обычным делом. Однако их наличие может парадоксальным образом создавать также зону комфорта, когда водитель доверяет технике больше, чем самому себе. Именно это может способствовать небрежности.
При увеличении безопасности движения первоочередным ответом зачастую становится необходимость увеличения числа скоростных камер и полицейских. Больше надзора могло бы означать меньше нарушений. Но так ли это на самом деле?
По данным Департамента полиции и погранохраны, в 2024 году в Эстонии с помощью автоматического дорожного надзора было зафиксировано почти 321000 нарушений, что примерно на 23% больше, чем годом ранее. В то же время количество дорожных происшествий не уменьшилось, а наоборот: в 2024 году произошло 1914 дорожных происшествий (на 190 больше, чем в 2023 году), в них погибли 69 человек и травмы получили 2156 человек.
Это поднимает важный вопрос: если мы замерим или обнаружим больше нарушений, то мы "получим" также больше нарушений, но улучшится ли из-за этого ситуация на дорогах? Судя по данным - вряд ли. Большее количество штрафов не означает автоматически более безопасную дорожную среду.
Опираясь только на санкции, не получится добиться устойчивого изменения поведенческих привычек. Скоростные камеры и патрули могут временно влиять на поведение водителей, однако дорожная культура изменится только тогда, когда у человека сформируется понимание, что внимательное и уважительное отношение к правилам дорожного движения полезно прежде всего для него самого, а не только для того, чтобы избежать штрафов.
Изменение возможно, но оно не родится только благодаря штрафам и наказаниям. Изменение дорожной культуры начинается с образования, инфраструктуры и взглядов. Это последовательная работа, которая должна проводиться на уроках в школах, в СМИ, в семейных беседах и, наконец, в каждом автомобиле.
Осторожность за рулем - признак силы. Если мы желаем дорожной культуры, когда дорога не является источником стресса или смертельной лотереей, то можем осуществлять изменения, меняя собственное поведение. Каждый из нас.