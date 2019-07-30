В воскресенье, 21 июля, концертом Хендрика Сал-Саллера и Райво Тафенау в Тойласком порту и выступлением Неле-Лийс Вайксоо и Олава Эхала в Йыхвиском концертном доме завершился 21-й фестиваль "Музыка семи городов". Нынешний подарок для гурманов, предложивший богатое, разнообразное меню, был самым лучшим по мнению не столько организаторов, сколько именно публики.