Вт, 30.07.2019
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Силламяэские куклы отправились в путешествие

Куклы в национальных костюмах могут рассказать о многом.

ФОТО: Частный архив

Большая коллекция текстильных кукол в национальной одежде стран Балтийского моря, созданных силламяэскими рукодельницами, отправилась путешествовать по стране - до конца лета выставка проходит в краеведческом музее Нарва-Йыэсуу, а в начале осени ее ждут в столице.

Восемнадцать силламяэских рукодельниц с середины сентября прошлого года до марта текущего сшили несколько десятков авторских кукол, по одежде которых можно узнать о традициях народов, проживающих в девяти странах Балтийского моря. С большим успехом их выставка весной прошла в Силламяэском музее, особенно повезло тем гостям, кому посчастливилось не только увидеть результат работы кукольниц, но и послушать их рассказ или руководителя этого проекта, музейного сотрудника Ирины Замариной. Ведь прежде чем приступить к созданию того или иного костюма, мастерицам пришлось собрать и изучить множество информации, которую они постарались отразить в нарядах.

Все началось с подготовки к 100-летию Эстонии: силламяэские рукодельницы изготовили серию кукол в костюмах уездов страны, и это так увлекло, что решили продолжить - прошлой осенью обратив внимание на соседние страны. "Мы не просто шили, а изучали историю каждого костюма, каждая деталь выполнена именно так, как делали это раньше, - уверяет Ирина. - Все вручную, поэтому ушло много времени. Выкройки помогла сделать специалист - руководитель курсов нарвитянка Елена Колесова".

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