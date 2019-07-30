Силламяэские куклы отправились в путешествие

Восемнадцать силламяэских рукодельниц с середины сентября прошлого года до марта текущего сшили несколько десятков авторских кукол, по одежде которых можно узнать о традициях народов, проживающих в девяти странах Балтийского моря. С большим успехом их выставка весной прошла в Силламяэском музее, особенно повезло тем гостям, кому посчастливилось не только увидеть результат работы кукольниц, но и послушать их рассказ или руководителя этого проекта, музейного сотрудника Ирины Замариной. Ведь прежде чем приступить к созданию того или иного костюма, мастерицам пришлось собрать и изучить множество информации, которую они постарались отразить в нарядах.