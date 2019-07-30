Кристо Галета показал в Майдла, как толкнуть ядро за отметку 20 метров

Установивший неделей ранее рекорд Эстонии Кристо Галета перед соревнованием говорил, что находится в хорошей форме, и если поверхность круга для толкания ядра во дворе мызы Майдла удастся сделать более ровной, то от него можно ждать крепкого результата. Галета сдержал слово и в первой же попытке отправил снаряд на 20,47 метра.