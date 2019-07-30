Вт, 30.07.2019
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Кристо Галета показал в Майдла, как толкнуть ядро за отметку 20 метров

Кристо Галета показал в воскресенье в Майдла третий за все время в Эстонии результат в толкании ядра.

ФОТО: Мати Лиллиаллик

Легенда эстонской легкой атлетики Хейно Липп был бы рад такой картине: эстонский спортсмен на его малой родине толкает ядро на 20,47 метра. Именно этот результат принес Кристо Галете победу на нынешнем мемориале Хейно Липпа.

Установивший неделей ранее рекорд Эстонии Кристо Галета перед соревнованием говорил, что находится в хорошей форме, и если поверхность круга для толкания ядра во дворе мызы Майдла удастся сделать более ровной, то от него можно ждать крепкого результата. Галета сдержал слово и в первой же попытке отправил снаряд на 20,47 метра.

Это третий лучший результат эстонских спортсменов в толкании ядра за все время. Большего удавалось добиться только самому Галете при постановке неделей ранее рекорда Эстонии - 20,76 метра и Хейно Сильду 40 лет назад - 20,53 метра.

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