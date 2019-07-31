ПЕРЕДОВИЦА: Планы развития Каукси не должны сорваться

Понятно, что из-за нескольких летних уик-эндов не имеет смысла строить гигантские парковки, которые большую часть года будут пустовать. Однако к разгару летнего сезона можно бы улучшить организацию парковки и продумать варианты для перенаправления транспорта.

Многочисленность отдыхающих сама по себе должна быть в интересах региона; к сожалению, до сих пор не удалось найти хорошие модели для разумного использования этого обстоятельства.

Северное побережье Чудского озера многие годы называют алмазом, однако шлифующая его машина работает, к сожалению, на очень низких оборотах. Недавние новости о том, что строительство долгожданного пляжного здания в Каукси может не состояться из-за удорожания строительства и падения доходов Алутагузеской волости, - это плохой сигнал. Если государство и самоуправление сделают со своей стороны первый большой шаг в развитии региона, то можно будет ожидать роста и частных инвестиций в развитие причудского рекреационного хозяйства.