В Нарве разрешили купаться

С середины июня купание на нарвском речном пляже Йоаорг официально запрещалось, поскольку вода в огороженном для купания пруду была заражена личинками паразитических плоских червей, или церкарий, которые, в свою очередь, связаны с водоплавающими птицами. Из-за этого заражения в мае и начале июня страдали и взрослые, и в большей степени дети, игравшие в прибрежной воде.

Как тогда рассказывало "Северное побережье", паразиты расплодились отчасти благодаря тому, что рядом с пляжем по заказу Нарвского департамента горхозяйства улучшали подводящий канал и для этого перекрыли временной дамбой приток свежей речной воды к пляжу. Не взяв это в расчет, местные чиновники опрометчиво открыли пляжный сезон, но когда появились сведения о пострадавших детях, тогда купание там запретили.

Департамент здоровья инициировал государственное надзорное производство и заказал исследование нарвской пляжной воды.

И вот теперь Нарвский департамент городского хозяйства повторно запросил у Департамента здоровья согласие на открытие места для купания на пляже Йоаорг на срок до 31 августа. Временный руководитель департамента горхозяйства Юлия Тущенко выслала 19 июля гарантийное письмо со словами: "Сообщаем, что строительные работы на впускном канале завершены, а дамба ликвидирована. Отметки, характеризующие воду для купания, будут размещены на территории пляжа не позднее 20.07.2019. Информация о безопасности воды для купания появится на территории пляжа в течение нескольких дней после получения результатов анализа воды".