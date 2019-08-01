Как дела у наших детей?

Сила и сохранение нации и культуры зависят от того, насколько хороши или плохи дела у детей. В последнее время в СМИ широко освещались статьи, указывающие на проблемы насилия в школах и психического здоровья школьников. Насколько распространены такие проблемы? Как вообще поживают наши дети?
В некоторых областях дела у них идут очень хорошо. Исследование PISA (2015), которое постоянно приводится в качестве примера, показывает, что уровень знаний учащихся основных школ Эстонии один из лучших в мире и у всех детей достаточно равные возможности для получения хорошего образования. Последнее исследование поведения школьников в отношении здоровья (TAI, 2019) свидетельствует об уменьшении как числа детей, над которыми издеваются одноклассники, так и числа издевающихся над одноклассниками. Вместе с тем за последние несколько месяцев каждый четвертый ученик издевался над другими, а издевались над каждым третьим. Почти 40 процентов детей в возрасте 11, 13 и 15 лет не любят ходить в школу, а каждый десятый чувствует, что ему вообще не нравится ходить в школу.
У детей есть и другие проблемы. Например, распространенность депрессии среди школьников со временем увеличилась. Если в 2009/2010 учебном году ее в течение года испытывал каждый четвертый ребенок, то в 2017/2018 году - уже каждый третий. Чем старше становятся дети, тем хуже они себя чувствуют. Психическое здоровье 15-летних детей значительно ухудшилось: в течение года каждый пятый задумывался о самоубийстве. По оценке Всемирной организации здравоохранения, большинство случаев смерти молодых людей - например, в результате самоубийства или передозировки наркотиков, - начинаются с проблем с психическим здоровьем.
Есть несколько причин плохого психического здоровья, но среда, которая не поддерживает разностороннее развитие детей, усиливает как издевательства, проявления расстройств настроения, так и употребление алкоголя, табака и наркотиков. Что касается последнего, то исследования неуклонно свидетельствуют, что ученики Эстонии в сравнении с учащимися Европы и Северной Америки раньше начинают пробовать спиртное, сигареты и марихуану и напиваться допьяна. Поведенческие проблемы и проблемы со здоровьем в большинстве своем тесно взаимосвязаны и предотвратимы.
Освещая случаи школьной травли, гораздо меньше говорят о попытках направлять психическое здоровье и поведение детей с помощью методов, которые вредны для них. Например, использование в детском саду и школе для управления поведением детей таблиц поведения и других аналогичных методов, которые навешивают на детей ярлыки и унижают их. Или использование запугивания, шоковых мер и насилия, которые, наоборот, провоцируют у детей стресс и рискованное поведение. Или советы давать ребенку валерьянку перед тем, как он пойдет в школу, чтобы был спокойнее. Таких историй становится все больше и больше.
Но многие из таких историй не доходят до общественности. Большей частью за этими историями стоят нуждающиеся в помощи дети и семьи, которые ежедневно сталкиваются с трудностями и у которых меньше навыков и способностей, чтобы отстаивать свои права и потребности. Все еще распространены клеймение, осуждение и мифы - считается, что дети с проблемами психического здоровья невоспитанные, их семьи виноваты в болезнях или проблемах детей и что они должны быть в состоянии справляться самостоятельно. Зачастую не хватает эмпатии и заботы.
В Эстонии вообще почти не осмеливаются говорить о проблемах с наркотиками и закрывают на это глаза, потому что "такого нет ни в нашей семье, ни в нашей школе, ни в общине". А вдруг в результате игнорирования проблема сама исчезнет? При вмешательстве в случае поведенческих проблем обычно считают достаточным просто погрозить пальцем - зачем ты так поступил, больше так не делай. Профилактика в Эстонии по-прежнему означает лекции, распространение информации и разовые мероприятия, хотя уже с 1980-х годов известно, что простая передача знаний не уменьшает проблемы с наркотиками или издевательства и никак не поддерживает психическое здоровье детей.
Вместе с тем на сегодня очень хорошо известно, как предотвратить проблемы с психическим здоровьем детей и молодежи и спасти жизни. Эффективные методы вмешательства укрепляют психическое здоровье и уменьшают факторы риска как в семьях, учебных заведениях, общине, так и в обществе в целом. Например, эффективны посещение новорожденных на дому и развитие навыков воспитания детей. Систематическое развитие социальных и личных навыков детей, а также создание поддерживающей и безопасной среды в образовательных учреждениях тоже дают результаты. Это включает в себя, например, развитие ценностей, отношений, норм поведения, методов преподавания и обучения в школьном коллективе.
Чем старше становятся дети, тем хуже они себя чувствуют.
К сожалению, финансирование доказательной профилактики в Эстонии все еще очень ограничено. Например, Европейский социальный фонд совместно с Министерством внутренних дел будут поддерживать реализацию прикладной программы VEPA (игра с целью развития поведенческих навыков "Veel parem") в школах до следующего года, но в следующем году Европейский социальный фонд прекратит поддержку, а необходимое для продолжения деятельности финансирование из государственного бюджета не гарантировано. В настоящее время VEPA является единственной методикой, которая, согласно проведенному в Эстонии исследованию, уменьшает эмоциональные трудности детей, поведенческие проблемы и гиперактивное поведение, а также повышает просоциальное поведение, то есть готовность детей оказывать помощь, их дружелюбие и заботливость. Применение методики также предотвращает употребление наркотиков и суициды в более позднем возрасте и улучшает навыки учителей при работе с классом.
Так как же дела у наших детей? Очевидно, можно сказать - по-разному. Как и у эстонского общества в целом. Лучше станет только тогда, когда мы реально начнем вкладываться в проведение эффективной профилактики среди детей.