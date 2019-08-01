Как дела у наших детей?

В некоторых областях дела у них идут очень хорошо. Исследование PISA (2015), которое постоянно приводится в качестве примера, показывает, что уровень знаний учащихся основных школ Эстонии один из лучших в мире и у всех детей достаточно равные возможности для получения хорошего образования. Последнее исследование поведения школьников в отношении здоровья (TAI, 2019) свидетельствует об уменьшении как числа детей, над которыми издеваются одноклассники, так и числа издевающихся над одноклассниками. Вместе с тем за последние несколько месяцев каждый четвертый ученик издевался над другими, а издевались над каждым третьим. Почти 40 процентов детей в возрасте 11, 13 и 15 лет не любят ходить в школу, а каждый десятый чувствует, что ему вообще не нравится ходить в школу.

У детей есть и другие проблемы. Например, распространенность депрессии среди школьников со временем увеличилась. Если в 2009/2010 учебном году ее в течение года испытывал каждый четвертый ребенок, то в 2017/2018 году - уже каждый третий. Чем старше становятся дети, тем хуже они себя чувствуют. Психическое здоровье 15-летних детей значительно ухудшилось: в течение года каждый пятый задумывался о самоубийстве. По оценке Всемирной организации здравоохранения, большинство случаев смерти молодых людей - например, в результате самоубийства или передозировки наркотиков, - начинаются с проблем с психическим здоровьем.

Есть несколько причин плохого психического здоровья, но среда, которая не поддерживает разностороннее развитие детей, усиливает как издевательства, проявления расстройств настроения, так и употребление алкоголя, табака и наркотиков. Что касается последнего, то исследования неуклонно свидетельствуют, что ученики Эстонии в сравнении с учащимися Европы и Северной Америки раньше начинают пробовать спиртное, сигареты и марихуану и напиваться допьяна. Поведенческие проблемы и проблемы со здоровьем в большинстве своем тесно взаимосвязаны и предотвратимы.

Освещая случаи школьной травли, гораздо меньше говорят о попытках направлять психическое здоровье и поведение детей с помощью методов, которые вредны для них. Например, использование в детском саду и школе для управления поведением детей таблиц поведения и других аналогичных методов, которые навешивают на детей ярлыки и унижают их. Или использование запугивания, шоковых мер и насилия, которые, наоборот, провоцируют у детей стресс и рискованное поведение. Или советы давать ребенку валерьянку перед тем, как он пойдет в школу, чтобы был спокойнее. Таких историй становится все больше и больше.