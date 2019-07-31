Речной фестиваль "Purfest" оставит след в виде эколозунгов
В преддверии очередного фестиваля "Purfest" молодежь люганузеского края изготовила классные плакаты с эколозунгами и добавила к ним солнечные панели, позволяющие заряжать телефоны возобновляемой энергией.
- У нас всегда было желание, чтобы после "Purfest" общине что-нибудь оставалось в физическом виде, - сказала одна из организаторов речного фестиваля Герли Романович. - Это удавалось не всегда, но однажды мы построили, к примеру, помосты, в том числе плавучие помосты, которыми люди смогли воспользоваться и позднее и которые упростили доступ к реке.
На этот раз возникла идея сделать что-нибудь такое, что привлекло бы в регионе внимание к экологическим проблемам, было бы одновременно полезным и выглядело классно.
К этому делу непременно хотели привлечь молодежь.
Так появилась идея изготовить плакаты, увязать лозунги с возобновляемой энергией и дать последней возможность принести ощутимую пользу.
- Это было полезно и для самой молодежи: узнали, что такое солнечные панели, как они работают и каким образом их изготавливают. Всему этому их научил ветеран возобновляемой энергетики Отт Пенек, для которого эта тема - большая страсть и хобби, - рассказала Романович.
В общем смастерили шесть двусторонних плакатов с простыми запоминающимися призывами, которые предложены самими ребятами. Их суть в том, что улучшение отношения к природе начинается с малого.
Оформить плакаты молодежи помогла учитель Майдлаской школы Кармен Райк.
Соединяющая стороны плаката солнечная панель позволяет заряжать телефоны - по словам Романович, этой возможностью молодежь пользуется активно. А с наступлением темноты панель включает лампу.
Красочные, броские плакаты уже установлены в местах скопления молодежи в Азери, Майдла, Люганузе, Сонда и Пюсси; последний вскоре поставят возле скейт-парка в Пуртсе.
Речной фестиваль "Purfest" начнется 1 августа традиционным экологическим семинаром, который в этот раз вопреки традициям пройдет не на свежем воздухе, а в цехе дистилляции "Kiviõli Keemiatööstus".