Речной фестиваль "Purfest" оставит след в виде эколозунгов

- У нас всегда было желание, чтобы после "Purfest" общине что-нибудь оставалось в физическом виде, - сказала одна из организаторов речного фестиваля Герли Романович. - Это удавалось не всегда, но однажды мы построили, к примеру, помосты, в том числе плавучие помосты, которыми люди смогли воспользоваться и позднее и которые упростили доступ к реке.

На этот раз возникла идея сделать что-нибудь такое, что привлекло бы в регионе внимание к экологическим проблемам, было бы одновременно полезным и выглядело классно.

К этому делу непременно хотели привлечь молодежь.

Так появилась идея изготовить плакаты, увязать лозунги с возобновляемой энергией и дать последней возможность принести ощутимую пользу.

- Это было полезно и для самой молодежи: узнали, что такое солнечные панели, как они работают и каким образом их изготавливают. Всему этому их научил ветеран возобновляемой энергетики Отт Пенек, для которого эта тема - большая страсть и хобби, - рассказала Романович.

В общем смастерили шесть двусторонних плакатов с простыми запоминающимися призывами, которые предложены самими ребятами. Их суть в том, что улучшение отношения к природе начинается с малого.

Оформить плакаты молодежи помогла учитель Майдлаской школы Кармен Райк.

Соединяющая стороны плаката солнечная панель позволяет заряжать телефоны - по словам Романович, этой возможностью молодежь пользуется активно. А с наступлением темноты панель включает лампу.

Красочные, броские плакаты уже установлены в местах скопления молодежи в Азери, Майдла, Люганузе, Сонда и Пюсси; последний вскоре поставят возле скейт-парка в Пуртсе.