Министерство с понедельника начнет проверки в школах Кохтла-Ярве

Министерство образования и науки начало проверки в школах Ида-Вирумаа, чтобы выяснить, соответствуют ли они установленным требованиям как в отношении языка обучения, так и по другим аспектам. В школах Нарвы надзор проводится уже с марта, с понедельника проверки начнутся в пяти муниципальных школах Кохтла-Ярве, сообщила ERR глава отдела по надзору Министерства образования и науки Элен Руус.

"Мы рассматриваем четыре аспекта. Во-первых, действительно ли обучение на эстонском языке ведется в тех классах, где оно должно быть, затем проверим квалификацию всех работников учебно-воспитательной сферы. Третий пункт - это наличие услуг логопеда, спецпедагога, социального педагога и психолога во всех школах, и наконец, как учебные заведения и их учредители планируют дальнейший переход на обучение на эстонском языке", - рассказала Руус.