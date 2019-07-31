В Ивангороде создадут свою зону ожидания для приграничной очереди машин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, как сообщила его пресс-служба, провел 31 июля выездное совещание по вопросам упорядочения движения транспорта по уличной сети Ивангорода.

- Современные коммуникации позволяют разгрузить городскую сеть от приграничных транспортных очередей и создать условия комфортного пересечения границы. Первые шаги по благоустройству ивангородских переходов уже сделаны, - подчеркнул Дрозденко.

По данным пресс-службы, на совещании было высказано предложение обустроить парковку-накопитель, предназначенную для транзитного автотранспорта при пересечении международного пункта пропуска с соблюдением очереди и интервала движения.

На встрече было отмечено, что грузовой и легковой транспорт, следующий на автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, создает неудобства для жителей и негативно воздействует на инфраструктуру Ивангорода. Решить этот вопрос можно изменениями федерального законодательства в тесном взаимодействии между пограничными и таможенными службами, администрациями области и города, дорожной и жилищно-коммунальными службами.

В Нарве парковка-накопитель, называемая в народе "отстойником", работает уже не одно десятилетие. После многолетних споров на государственном уровне было решено, что за сервис при обязательном пользовании этой парковкой с автомобилистов можно брать деньги. Регулированием этой приграничной деятельности в Эстонии занимается МВД.