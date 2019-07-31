Чт, 1.08.2019
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Юный нарвитянин стал шестым на ЧМ по гребле

Помогавшая эстонской команде в Америке Ульви Лутошкин подбадривает Михаила Куштейна после тяжелого заезда.

ФОТО: Союз гребли

На прошедшем во Флориде чемпионате мира в возрастной категории U23 эстонский экипаж двойки парной в составе Михаила Куштейна (Нарва) и Йоханна Поолака (Пярну) занял шестое место.

Юноши подготовили большой сюрприз в полуфинале, когда в конкуренции 13 стран пробились в финал.

В сильном полуфинале эстонский экипаж всю дистанцию шел на третьем месте. Эстонская пара финишировала со временем 6.28,42 третьей вслед за Новой Зеландией (6.21,81) и Германией (6.23,31). "Мы надеялись победить британцев и справились с задачей. Первые тысячу метров дались легко, дальше стало тяжело. На отметке 750 метров мы обошли британцев, и это придало сил. Разумеется, мы очень рады", - рассказала помогавшая команде в США тренер Ульви Лутошкин.

Лутошкин также отметила руководителя Куштейна Валерия Осмокеску и помощника Поолака Романа Лутошкина, который весной увидел в тандеме юных гребцов потенциал.

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