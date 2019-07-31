Юный нарвитянин стал шестым на ЧМ по гребле

В сильном полуфинале эстонский экипаж всю дистанцию шел на третьем месте. Эстонская пара финишировала со временем 6.28,42 третьей вслед за Новой Зеландией (6.21,81) и Германией (6.23,31). "Мы надеялись победить британцев и справились с задачей. Первые тысячу метров дались легко, дальше стало тяжело. На отметке 750 метров мы обошли британцев, и это придало сил. Разумеется, мы очень рады", - рассказала помогавшая команде в США тренер Ульви Лутошкин.