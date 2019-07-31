Нарва добыла победу над аутсайдером, "Ярве" - нет

Поймавший в последних матчах голевую волну американец Эрик МакВудс вывел нарвитян вперед уже на 9-й минуте. В конце тайма преимущество упрочил один из самых юных игроков команды, недавно отметивший 17-летие Никита Михайлов. Во втором тайме судьбу матча окончательно решил гол Йозефа Салисте. Маарду позволили забить утешительный гол в дополнительное время.

Благодаря двум победам подряд "Транс" упрочил свое пятое место, поскольку отрыв от тартуской "Таммеки" составляет шесть очков. Однако от первой четверки нарвитян отделяет целая пропасть - 14 очков.

ФК "Ярве" в вирумааском дерби первой лиги был очень близок к тому, чтобы отвоевать три очка у занимающего предпоследнее место раквереского "Тарваса". В равносильной игре колумбиец Дуван Москера вывел свою команду вперед на 88-й минуте - 2:1. Однако Раквере сумел ответить на последней секунде последней дополнительной минуты, когда игрок "Тарваса" Евгений Белов ловким дальним ударом отправил мяч в нижний угол ворот ФК "Ярве".