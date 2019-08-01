Завод по предварительному рафинированию сланцевого масла может появиться в Силламяэ

Себестоимость производства масла снизилась

При оценке того, насколько необходимым и конкурентоспособным товаром будет сланцевое масло через 15-20 лет, следует, по словам Суттера, исходить из того, будет ли в то время еще существовать необходимость в нефти. "Мы руководствуемся позицией аналитиков, что потребление нефти в мире будет расти на один-два процента в год до 2040 года. Спрос будет расти в основном за счет нефтехимии, но также морского и сухопутного транспорта, в особенности в развивающихся странах", - отметил он.

По словам Суттера, производство масла в Эстонии в последние годы активно развивалось, благодаря чему себестоимость производства масла снизилась до уровня, позволяющего компенсировать расходы в ситуации, когда баррель нефти стоит 45 долларов. "Сегодня цена составляет 64 доллара. Все, что в промежутке, - это прибыль", - сказал он.

Глава Eesti Energiа отметил, что с такой себестоимостью сланцевое масло очень успешно конкурирует на рынке топлив. "В мире не так много производителей, способных производить масло еще дешевле. Страны Ближнего Востока, где нефть бьет из-под земли, могут. Но в Северном море или на побережье Бразилии при разведке новых месторождений приходится нести большие затраты", - сказал он.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Как долго Европа будет терпеть подорожавшее из-за квот на загрязнение электричество?

Цены квот на выброс углекислого газа, резкий рост которых в этом году подкосил эстонскую сланцевую энергетику, сформировались в результате политических решений Европейского союза, и поэтому спрогнозировать дальнейшее направление движения цен сложно.

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер констатировал, что хотя цена на квоту формируется на рынке и любой рынок должен быть прогнозируемым, в случае квот на эмиссии как спрос, так и предложение подвержены очень сильному политическому влиянию. Чтобы получить представление о направлении изменения цены, следует, по его мнению, дождаться первых сигналов в этой области от Европейского парламента нового созыва и формируемой сейчас Европейской комиссии. "Попробуем пережить одну зиму в Европе с такими ценами квот на выброс СО2 и посмотрим, как пойдет. Настолько высокая цена квот на выброс СО2, несомненно, влияет на цену электроэнергии по всей Европе. Вопрос в том, как к этому отнесутся европейские потребители и крупные промышленные предприятия, которых это затронет, и как отреагируют политики. Неужели климатические амбиции настолько велики, что согласны повысить эту цену еще больше? Это вопросы, на которые сейчас никто не может ответить", - сказал Суттер.

Создатель Силламяэского порта Тийт Вяхи в 1995 году, будучи премьер-министром, подписал заявление Эстонии на членство в Европейском союзе. "Это было правильное решение, правильная подпись в правильном месте", - отмечает Вяхи теперь, однако считает, что с климатический политикой Европейский союз перегнул палку, что подтверждает и выход британцев из союза. "У них большое государство на большом острове и другие возможности. После выхода британцы перестанут быть связаны с торговлей квотами в Европейском союзе. Их новый премьер-министр Борис Джонсон пообещал построить новые порты для того, чтобы развивать глобальный товарообмен и после освобождения от регулирующих пут Европейского союза вернуть Великобритании былое величие".

По оценке Вяхи, вследствие вытеснения сланцевой энергетики с рынка в Ида-Вирумаа сложилась очень сложная ситуация. "Я удивлен и возмущен тем, что проблемы Ида-Вирумаа решают так, что то и дело что-то закрывают, и при этом хотят показать, что мы самые большие молодцы. Этим ничего не решить. Это очень легкомысленное отношение к делу", - сказал Вяхи, по словам которого правительство вместе с учеными должно искать решения, чтобы Ида-Вирумаа и местные жители не страдали.