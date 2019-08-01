Завод по предварительному рафинированию сланцевого масла может появиться в Силламяэ

Вероятным местоположением общего завода по предварительному рафинированию, планируемого производящими в Ида-Вирумаа сланцевое масло предприятиями Eesti Energia, Viru Keemia Grupp и Kiviõli Keemiatööstus, является территория Силламяэского порта.
Председатель правления концерна Eesti Energia Хандо Суттер на пресс-конференции во вторник сказал в ответ на вопрос "Северного побережья", что вероятное местонахождение завода - Силламяэский порт или Аувере, где находятся и другие заводы масел Eesti Energia. "В плане логистики очень логично прийти в Силламяэ, но и в Аувере есть свои плюсы", - сказал он, отметив, что окончательное местоположение планируется предложить во втором квартале следующего года, когда будет готово предварительное исследование, в котором должны подробнее описать технические и технологические характеристики будущего завода и уточнить его стоимость.
Вяхи предлагает хорошие условия
Председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи сказал, что общался по вопросу строительства завода по предварительному рафинированию в Силламяэ как с Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, так и с Kiviõli Keemiatööstus. "Мы не заключили ни одного обязующего соглашения. Но мы сказали, что если производители сланцевого масла примут решение и захотят построить этот завод на территории Силламяэского порта, то мы определенно предложим для этого хорошие условия", - подтвердил он.
Вяхи добавил, что в плане логистики строительство завода по предварительному рафинированию в Силламяэ разумно, поскольку крупные заводы масел находятся всего в 25 километрах от него. Вяхи напомнил, что на территории Силламяэского порта планировалось построить завод по рафинированию мазута и оценка его влияния на окружающую среду в соответствии с законами уже составлена. "Для завода по рафинированию сланцевого масла необходимо провести дополнительные исследования, однако большая часть пути в этом плане уже пройдена", - отметил он.
ТИЙТ ВЯХИ:
Если производители сланцевого масла примут решение и захотят построить этот завод на территории Силламяэского порта, то мы определенно предложим для этого хорошие условия.
По первоначальной оценке, предполагаемая стоимость уменьшающего содержание серы в сланцевом масле завода по предварительному рафинированию, который обеспечит работой около 100 человек, составляет порядка 600 миллионов евро. В конце июня принципиальную поддержку строительству этого завода выразило и нынешнее правительство, однако конкретное содержание поддержки не уточнило.
Ожидается и вклад государства
По словам Хандо Суттера, производители сланцевого масла ждут от правительства софинансирования или госпомощи в размере 20-33 процентов, то есть с учетом предполагаемой стоимости 120-200 миллионов евро. Он добавил, что снижение содержания серы ниже пяти процентов обеспечит в будущем конкурентоспособность всего эстонского производства масла и принесет Эстонии дополнительно 200 миллионов евро экспортного дохода в год. "Заодно это будет экологический проект, в рамках которого уменьшат выбросы серы", - перечислил он плюсы будущего завода.
Суттер добавил, что предприятие, которое будет строить этот завод, еще не учреждено, однако в команде, работающей над проектом, есть сотрудники как Eesti Energia, так и Viru Keemia Grupp, в курсе дел держат также Kiviõli Keemiatööstus, где объемы производства масла более скромные. "Благодаря рафинированию и очистке масла завод будет зарабатывать стабильный доход. Это проект с довольно большим гарантированным объемом", - сказал Суттер, который не исключает, что наряду с производителями масла и государством в него могут инвестировать фонды и финансовые инвесторы.
Себестоимость производства масла снизилась
При оценке того, насколько необходимым и конкурентоспособным товаром будет сланцевое масло через 15-20 лет, следует, по словам Суттера, исходить из того, будет ли в то время еще существовать необходимость в нефти. "Мы руководствуемся позицией аналитиков, что потребление нефти в мире будет расти на один-два процента в год до 2040 года. Спрос будет расти в основном за счет нефтехимии, но также морского и сухопутного транспорта, в особенности в развивающихся странах", - отметил он.
По словам Суттера, производство масла в Эстонии в последние годы активно развивалось, благодаря чему себестоимость производства масла снизилась до уровня, позволяющего компенсировать расходы в ситуации, когда баррель нефти стоит 45 долларов. "Сегодня цена составляет 64 доллара. Все, что в промежутке, - это прибыль", - сказал он.
Глава Eesti Energiа отметил, что с такой себестоимостью сланцевое масло очень успешно конкурирует на рынке топлив. "В мире не так много производителей, способных производить масло еще дешевле. Страны Ближнего Востока, где нефть бьет из-под земли, могут. Но в Северном море или на побережье Бразилии при разведке новых месторождений приходится нести большие затраты", - сказал он.
Как долго Европа будет терпеть подорожавшее из-за квот на загрязнение электричество?
Цены квот на выброс углекислого газа, резкий рост которых в этом году подкосил эстонскую сланцевую энергетику, сформировались в результате политических решений Европейского союза, и поэтому спрогнозировать дальнейшее направление движения цен сложно.
Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер констатировал, что хотя цена на квоту формируется на рынке и любой рынок должен быть прогнозируемым, в случае квот на эмиссии как спрос, так и предложение подвержены очень сильному политическому влиянию. Чтобы получить представление о направлении изменения цены, следует, по его мнению, дождаться первых сигналов в этой области от Европейского парламента нового созыва и формируемой сейчас Европейской комиссии. "Попробуем пережить одну зиму в Европе с такими ценами квот на выброс СО2 и посмотрим, как пойдет. Настолько высокая цена квот на выброс СО2, несомненно, влияет на цену электроэнергии по всей Европе. Вопрос в том, как к этому отнесутся европейские потребители и крупные промышленные предприятия, которых это затронет, и как отреагируют политики. Неужели климатические амбиции настолько велики, что согласны повысить эту цену еще больше? Это вопросы, на которые сейчас никто не может ответить", - сказал Суттер.
Создатель Силламяэского порта Тийт Вяхи в 1995 году, будучи премьер-министром, подписал заявление Эстонии на членство в Европейском союзе. "Это было правильное решение, правильная подпись в правильном месте", - отмечает Вяхи теперь, однако считает, что с климатический политикой Европейский союз перегнул палку, что подтверждает и выход британцев из союза. "У них большое государство на большом острове и другие возможности. После выхода британцы перестанут быть связаны с торговлей квотами в Европейском союзе. Их новый премьер-министр Борис Джонсон пообещал построить новые порты для того, чтобы развивать глобальный товарообмен и после освобождения от регулирующих пут Европейского союза вернуть Великобритании былое величие".
По оценке Вяхи, вследствие вытеснения сланцевой энергетики с рынка в Ида-Вирумаа сложилась очень сложная ситуация. "Я удивлен и возмущен тем, что проблемы Ида-Вирумаа решают так, что то и дело что-то закрывают, и при этом хотят показать, что мы самые большие молодцы. Этим ничего не решить. Это очень легкомысленное отношение к делу", - сказал Вяхи, по словам которого правительство вместе с учеными должно искать решения, чтобы Ида-Вирумаа и местные жители не страдали.