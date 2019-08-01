Чт, 1.08.2019
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Йыхвиский "Титаник" планируют обновить

Торговый центр, прозванный в народе "Титаником", в будущем году планируют реновировать.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Владельцы йыхвиского торгового центра, прозванного в народе "Титаником", планируют предстоящей осенью реновацию. Вместе с партнерами они готовы инвестировать в этот проект около миллиона евро.

Председатель правления ТОО "Nord Kaubakeskus" Глеб Кохв сказал, что проект реновации заказан и должен быть готов в сентябре. 

- Очевидно, что торговый центр на Нарвском шоссе, 4с, работающий уже почти два десятилетия, требует изменений, - комментирует он. - Хотим объединить два принадлежащих нам здания на Нарвском шоссе, 4 и Нарвском шоссе, 10 галереей, сделать общий вход, установить лифт и эскалаторы на второй этаж. Рынок останется, все имеющиеся магазины тоже, к ним добавится аптека и расширится "Максима". В ближайшем будущем хотелось бы видеть наш центр похожим на Балтийский рынок в Таллинне, который сейчас пользуется большой популярностью у жителей столицы.

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