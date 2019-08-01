Йыхвиский "Титаник" планируют обновить

- Очевидно, что торговый центр на Нарвском шоссе, 4с, работающий уже почти два десятилетия, требует изменений, - комментирует он. - Хотим объединить два принадлежащих нам здания на Нарвском шоссе, 4 и Нарвском шоссе, 10 галереей, сделать общий вход, установить лифт и эскалаторы на второй этаж. Рынок останется, все имеющиеся магазины тоже, к ним добавится аптека и расширится "Максима". В ближайшем будущем хотелось бы видеть наш центр похожим на Балтийский рынок в Таллинне, который сейчас пользуется большой популярностью у жителей столицы.