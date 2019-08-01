Йыхвиской православной церкви нужен пандус

- Первоочередная задача, которой мы сейчас активно занимаемся, - строительство воскресной школы, на что брошены все силы, - объяснил он. - Пристроить пандус к входу может быть не очень сложно и не очень дорого, хотя для маленькой церкви любые расходы чувствительны, но не нужно забывать о том, что наша церковь - исторический памятник, а переделанное крыльцо - это уже изменение ее облика. Требуются согласования и разрешения. На самом деле считаю, что очень острой проблемы нет - крыльцо не высокое, всего три ступеньки, а прихожане всегда готовы помочь тем, кому трудно самому подняться, даже на руках занесут, если нужно. Но в будущем постараемся что-то придумать.