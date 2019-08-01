Сезон в концертном доме откроет бывший протеже Ану Тали

Уже сейчас известно, что новый сезон в Йыхвиском концертном доме откроет 2 октября Санкт-Петербургский филармонический оркестр под управлением дирижера Николая Алексеева. Еще более особенным концерт делает то, что при исполнении концерта для скрипки Чайковского будет солировать один из самых талантливых молодых скрипачей современности Сергей Догадин (30), который в начале своей карьеры был протеже дирижера Ану Тали.