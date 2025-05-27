Огонь певческого праздника прибудет к маякам в Раннапунгерья и Нарва-Йыэсуу

Огонь Праздника песни и танца на этот раз побывает в Ида-Вирумаа около двух маяков: в Раннапунгерья и Нарва-Йыэсуу. В Йыхви огнем праздника отметят 160-летие первого межприходского праздника песни, а в Нарве он озарит певческий праздник ESTO.
Огонь XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца "Iseoma" будет зажжен на восходе солнца 15 июня в Тарту, и утром 28 июня он прибудет из Йыгевамаа в Ида-Вирумаа.
- Мы выбрали маяк в Раннапунгерья местом для встречи огня. Во-первых, он находится на границе, а во-вторых, это символ, тесно связанный с огнем, и где также проходят культурные мероприятия, такие как Концерт у маяка. Второе место - Нарва-Йыэсуу, где маяк был восстановлен и также открыт для посетителей, - пояснила Анне Уттендорф, ида-вирумааский куратор Праздника песни и танца и организатор эстафеты огня в Ида-Вирумаа.
Певческий праздник как золотая связь
Между самым южным и самым восточным маяками будут многочисленные остановки. Кульминацией первого дня станет торжественная встреча огня у камня в честь певческого праздника возле Йыхвиской церкви святого Михаила - на том самом месте, где 160 лет назад состоялся первый межприходской праздник песни. В 1865 году возле церкви св. Михаила собралось 119 хористов из приходов Йыхви, Люганузе, Ийзаку и Вайвара, а также из Виру-Нигула, что в Ляэне-Вирумаа.
Певческий праздник - это как золотая связь, которая собирает вместе церкви, школы и прихожан в глубокой любви, говорил Фридрих Фердинанд Мейер, организатор Йыхвиского певческого праздника, пробст Алутагузе и основатель Йыхвиской приходской школы. "Именно эта идея вдохновила в этом году путь огня в Ида-Вирумаа - путь, который соединяет разные приходы, людей и места в культурном сердце нашего уезда", - сказала Анне Уттендорф.
Первую ночь огонь праздника проведет в Йыхви, а вторую ночь - в Нарве, куда его доставят на парусниках по реке из Нарва-Йыэсуу.
В Нарве огонь отправится на западный двор крепости, где 29 июня состоится праздник песни ESTO, в котором примут участие более пятисот певцов из Эстонии, Швеции, Финляндии, США, Канады и Австралии. Плюс десятки музыкантов и исполнителей народных танцев. Огонь праздника будет зажжен под аккомпанемент первой песни "Koit". После торжественной части начнется народное гулянье с участием групп "Zetod" и "Naised Köögis".
Поклон хранителям традиции
- Планирование пути следования огня осуществлялось совместно с деятелями культуры местных самоуправлений, это была большая совместная работа. Мы определили маршрут, а затем каждое самоуправление могло решить, где они хотят сделать остановки и кто там будет выступать, - объяснила Анне Уттендорф.
На остановках вспомнят тех, чья поддержка помогла сохранить традицию певческого праздника. "Шествие огня по Ида-Вирумаа - это не просто культурный ритуал. Это дань уважения всем тем, кто на протяжении многих поколений нес и сохранял нашу песенную и танцевальную традицию", - сказала Эве Эаст, председатель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа.
По словам Анне Уттендорф, певческий праздник является большим объединяющим звеном для нашего народа, и одна из целей эстафеты огня - популяризация праздника за пределами Таллинна.
Торжественное путешествие огня певческого праздника из Тарту в Таллинн впервые было организовано в 1969 году, в 100-летнюю годовщину первого Всеобщего праздника песни. С 1990 года шествие огня стало частью традиции всеобщих праздников песни и танца. Эстафету огня организует Целевое учреждение эстонского праздника песни и танца в сотрудничестве с местными самоуправлениями и оргкомитетом ESTO в период с 15 июня по 2 июля.
Где остановится огонь праздника?
Путь огня в Ида-Вирумаа начнется 28 июня от маяка в Раннапунгерья, где переплетаются истории об озере, музыка и воспоминания.
Танцевальная группа "Avitaguse", исполнив танец хвоста, проводит огонь в путь из Раннапунгерья, и он отправится на певческое поле Ийзаку, затем на мызу Мяэтагузе, в народный дом Кийкла и далее в школу Кохтла-Нымме, где будет отдана дань уважения наследию многолетних преподавателей народного танца этого региона. Затем посетят Эстонский шахтный музей, где уже много лет сохраняется традиция зимних танцев.
После мызы Майдла, где огонь будет помещен в фонарь и останется для последующей раздачи народу, будет сделана остановка в общинном доме Сонда - бывшем доме Мейнхарда Лакса, преподавателя эстонского языка и инициатора Дня родного языка, и Инны Мальва, учителя танцев.
В Кивиылиской государственной школе вспомнят труды хормейстера и музыканта Олава Райе, "отца вирумааской песни" Эйно Нурка и учителя танцев Хелью Веэдам. На площади деревни Люганузе огонь поприветствуют концертом - смешанному хору Люганузе, местному представительному коллективу, в этом году исполняется 170 лет.
Следующую остановку сделают в Тойла, где выступят местные танцевальные и певческие коллективы. В Йыхви огонь торжественно встретят у камня в честь певческого праздника возле Йыхвиской церкви святого Михаила - на том самом месте, где 160 лет назад состоялся первый межприходской праздник песни.
Утром 29 июня огонь будет отправлен из Йыхви в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Лаагна. Там вспомнят местных хранителей культуры и поделятся огнем певческого праздника с представителями деревень. Затем огонь отправится в Нарва-Йыэсуу, где его торжественно примут на пристани.
В этот же день парусники доставят огонь по реке в Нарву. Огонь будет передан мэру и организаторам ESTO и двинется на Петровскую площадь, а оттуда на западный двор Нарвской крепости, где состоится певческий праздник ESTO.
30 июня огонь отправится в Виру-Нигула, где будет передан Ляэне-Вирумаа.