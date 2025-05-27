Огонь певческого праздника прибудет к маякам в Раннапунгерья и Нарва-Йыэсуу

Где остановится огонь праздника?

Путь огня в Ида-Вирумаа начнется 28 июня от маяка в Раннапунгерья, где переплетаются истории об озере, музыка и воспоминания.

Танцевальная группа "Avitaguse", исполнив танец хвоста, проводит огонь в путь из Раннапунгерья, и он отправится на певческое поле Ийзаку, затем на мызу Мяэтагузе, в народный дом Кийкла и далее в школу Кохтла-Нымме, где будет отдана дань уважения наследию многолетних преподавателей народного танца этого региона. Затем посетят Эстонский шахтный музей, где уже много лет сохраняется традиция зимних танцев.

После мызы Майдла, где огонь будет помещен в фонарь и останется для последующей раздачи народу, будет сделана остановка в общинном доме Сонда - бывшем доме Мейнхарда Лакса, преподавателя эстонского языка и инициатора Дня родного языка, и Инны Мальва, учителя танцев.

В Кивиылиской государственной школе вспомнят труды хормейстера и музыканта Олава Райе, "отца вирумааской песни" Эйно Нурка и учителя танцев Хелью Веэдам. На площади деревни Люганузе огонь поприветствуют концертом - смешанному хору Люганузе, местному представительному коллективу, в этом году исполняется 170 лет.

Следующую остановку сделают в Тойла, где выступят местные танцевальные и певческие коллективы. В Йыхви огонь торжественно встретят у камня в честь певческого праздника возле Йыхвиской церкви святого Михаила - на том самом месте, где 160 лет назад состоялся первый межприходской праздник песни.

Утром 29 июня огонь будет отправлен из Йыхви в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Лаагна. Там вспомнят местных хранителей культуры и поделятся огнем певческого праздника с представителями деревень. Затем огонь отправится в Нарва-Йыэсуу, где его торжественно примут на пристани.

В этот же день парусники доставят огонь по реке в Нарву. Огонь будет передан мэру и организаторам ESTO и двинется на Петровскую площадь, а оттуда на западный двор Нарвской крепости, где состоится певческий праздник ESTO.

30 июня огонь отправится в Виру-Нигула, где будет передан Ляэне-Вирумаа.