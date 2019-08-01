Руководитель алутагузеского отделения "Нооред коткад" скончался во время соревнования

57-летний Ивар Роома участвовал в ночном соревновании серии приключенческих гонок "Ace Xdream" в составе команды "Alutaguse Maleva Matkajad". Помимо него в команду входили его супруга Кадре Маалма и Вадим Максимов, который тоже работал инструктором "Нооред коткад" в "Кайтселийте".

Не гнался за результатом

Длившееся примерно два часа ночное состязание подходило к концу, когда в предпоследнем контрольном пункте Ивару Роома нужно было проплыть пару десятков метров по пруду на надувном круге. Выйдя из воды, он успел только сказать, что не может… Попытки его реанимировать результата не дали.

Главный организатор соревнования Стен-Эрик Уйбо сказал газете "Postimees", что, по всей вероятности, речь идет об остром недомогании. "Возбуждено расследование, и я сейчас не могу комментировать подробнее. Могу сказать только то, что, по всей вероятности, речь идет об остром недомогании и это никак не было связано с безопасностью трассы", - сказал он.

"Ace Xdream" - это состоящая из четырех этапов серия приключенческих гонок, где команды из трех человек, передвигаясь пешком, на велосипедах и каноэ, проходят размещенные на ландшафте контрольные пункты и выполняют дополнительные задания. Роома со своей командой проходил, так сказать, более легкую трассу С, где требовалось в числе прочего пробежать четыре километра, проехать на велосипеде десять километров и проплыть на каноэ один километр.

Участвовавшая в этом соревновании в составе другой команды бывшая профессиональная лыжница Пирет Ниглас сказала, что для Роома могло стать роковым то, что он зашел разгоряченным в прохладную воду. "Он был не из тех людей, что гонятся за результатом. Он старался участвовать в соревнованиях спокойно и в свое удовольствие", - сказала она.

То же самое утверждает и Айвар Раудсепп, который входил в одну команду с Роома на приключенческих соревнованиях на протяжении нескольких лет. "Он никогда не мчался сломя голову. Мы постоянно шутили, что это такое спокойное соревнование для пенсионеров, где нужно не нестись со всех ног, а больше думать головой. В этом году я отказался от участия в этой серии и в основном занимаюсь бегом, но Ивар хотел участвовать в приключенческой серии дальше. Он занимался очень многими видами спорта: катался на велосипеде и роликах, бегал на лыжах. Он был спортсменом до мозга костей, и семья у него тоже очень спортивная", - рассказал он.

Был руководителем "Нооред коткад" более 15 лет

Ивар Роома более 15 лет проработал инструктором "Нооред коткад" в Алутагузеской дружине "Кайтселийта". Начальник штаба дружины Айвар Оя констатирует, что вся эта работа ложилась в основном на плечи одного Ивара Роома. "После его смерти возникла пустота, которую совсем непросто заполнить", - отметил он, добавив, что Роома также участвовал в организации несметного числа спортивных состязаний.

ПИРЕТ НИГЛАС: Он был не из тех людей, что гонятся за результатом. Он старался участвовать в соревнованиях спокойно и в свое удовольствие.

По воспоминаниям Пирет Ниглас, лагеря "Нооред коткад", которые проводил Ивар Роома, были для мальчиков очень полезными и практичными. "Мой сын тоже получил от него довольно много хороших отеческих советов", - сказала она.

Ивар Роома - уже второй за последние несколько лет ида-вируский спортсмен-любитель, который упал и умер на спортивной трассе. В конце позапрошлого года на лыжной трассе в Паннъярве в возрасте 51 года скончался бывший старейшина Кохтла-Ныммеской волости Илларт Йоол.