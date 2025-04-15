Дом эстонского языка проведет в субботу в Нарве семейный день

Семейный день организует Дом эстонского языка Фонда интеграции в рамках Европейской недели. Фонд и раньше проводил уникальные мероприятия, которые объединяли как жителей, так и гостей Ида-Вирумаа.

По словам руководителя дома эстонского языка Анны Фарафоновой, семейный день поможет увидеть, как много нас объединяет.

- Нарва, Ида-Вирумаа, Эстония, Европа - наш общий дом. Здесь живут тысячи людей и сотни общин, и богатство культур стало частью нашей повседневной жизни. Мы соберемся в теплой атмосфере и насладимся различными совместными занятиями, чтобы познакомиться с многообразием наших культур и тем самым стать друг другу еще ближе, - сказала Анна Фарафонова.

Мероприятие пройдет в Нарвской художественной резиденции (NART) - как внутри здания, так и прилегающей территории. Программа запланирована с 12 до 17 часов дня.

По мнению организатора семейного дня Евгения Тимощука, это мероприятие - идеальная возможность встретиться с семьей и с друзьями.

- Каждый найдет что-то по душе: и взрослые, и дети. Известная сказительница Полина Черкасова откроет двери в волшебный мир сказок народов Европы. Талантливый артист Сильван поделится цирковыми секретами и научит жонглировать. Футбольный фристайлер Эно Линтс покажет зрелищные трюки с мячом, которые развивают ловкость и уверенность в игре. А еще можно будет всей семьей поучаствовать в создании общинного сада и спеть вместе с тандемным хором дома эстонского языка. Завершится праздник ярким концертом группы Curly Strings, - рассказал Евгений Тимощук.