ОДИН ВОПРОС: От чего зависит, сколько работников вы еще сократите осенью?

- Это зависит от того, сколько сланца мы добудем и сколько электроэнергии из него произведем. Это, в свою очередь, зависит от того, каким будет рыночный прогноз на предстоящие осень и зиму.

Свежий прогноз сделаем в августе, на его основе составим также обновленный производственный план, и затем станет ясно и то, сколько электроэнергии мы сможем произвести из сланца и продать на рынке. Тогда прояснится и то, сколько людей для этого потребуется.