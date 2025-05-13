Работник спрашивает: "Всегда ли нужно носить каску на строительной площадке?"

Занимающийся на стройке отделочными работами работник спрашивает: насколько категорично требование носить на строительных площадках каску?
Консультант Трудовой инспекции по трудовой среде Рейн Рейсберг:
- Обязательность ношения защитной каски зависит прежде всего от того, существует ли при выполнении работ опасность травмы головы. На строительной площадке обычно выполняются различные работы, при которых такая угроза существует. Участки, где имеется угроза травмы головы, могут изменяться каждый день, поэтому целесообразно устанавливать более строгое требование - использовать защитную каску на всей строительной площадке. Право устанавливать более строгое требование имеет работодатель. На общей стройплощадке, где трудятся работники нескольких строительных предпринимателей, такое требование может устанавливать генеральный подрядчик, и это требование должны соблюдать также работающие на стройплощадке субподрядчики.
Относительно обязательности использования защитной каски при выполнении отделочных работ можно оговорить, что использование защитной каски не является обязательным при выполнении внутренних отделочных работ в помещениях.