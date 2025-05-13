Работник спрашивает: "Всегда ли нужно носить каску на строительной площадке?"

- Обязательность ношения защитной каски зависит прежде всего от того, существует ли при выполнении работ опасность травмы головы. На строительной площадке обычно выполняются различные работы, при которых такая угроза существует. Участки, где имеется угроза травмы головы, могут изменяться каждый день, поэтому целесообразно устанавливать более строгое требование - использовать защитную каску на всей строительной площадке. Право устанавливать более строгое требование имеет работодатель. На общей стройплощадке, где трудятся работники нескольких строительных предпринимателей, такое требование может устанавливать генеральный подрядчик, и это требование должны соблюдать также работающие на стройплощадке субподрядчики.