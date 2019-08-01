ПЕРЕДОВИЦА: Как долго еще будут вредить самим себе?

Взвинченные в результате политических решений цены квот на загрязнение вытесняют с рынка производителей электроэнергии, использующих ископаемое топливо. В результате этого электроэнергия дорожает. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что в производстве электроэнергии начинает появляться дефицит. Критические ситуации этим летом возникали уже даже в Германии.

Эстония, которая прежде покрывала большую часть своей потребности в электроэнергии за счет собственного сланцевого электричества, в этом году превратилась в импортера электроэнергии. Цены на электроэнергию выросли по всей Европе. В Эстонии этот товар, необходимый для повседневной жизни, уже стоит немного больше, чем в Финляндии, и гораздо больше, чем в Швеции.

Удорожание электричества ударяет по экономике всех стран. Здесь и возникает вопрос, как долго жители стран Европейского союза собираются терпеть эту ситуацию, когда в результате решений, принятых их политиками, электричество становится все дороже и все больше промышленных предприятий вынуждены прекратить свою деятельность и отправить людей на улицу. Невозможно конкурировать на международном рынке с теми странами, где в себестоимости товаров не заложены искусственные затраты на квоты.