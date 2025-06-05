ОДИН ВОПРОС Кохтла-Ярве получит свою собственную песню?

В начале года Хендрик Агур, член городского собрания и директор Кохтла-Ярвеской гимназии, предложил объявить конкурс на создание городской песни с привлечением профессиональных композиторов и выразил надежду, что первое исполнение городской песни может состояться в день рождения города, 15 июня. Мэр Хенри Казело тогда сказал, что это хорошая инициатива, которую городское управление намерено поддержать.
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело:
- Это по-прежнему хорошая идея. Когда появилась эта новость, от горожан сразу же начали поступать различные идеи и предложения о том, какой может быть песня Кохтла-Ярве и о чем в ней можно спеть.
Мы хотим хорошо подготовиться к конкурсу на создание этой песни и, надеюсь, объявим его осенью. В таком случае премьера песни может состояться в следующем году, когда Кохтла-Ярве исполнится 80 лет.