Безопасность купающихся оказалась под угрозой из-за музыкального фестиваля

Курортный Нарва-Йыэсуу в минувшие жаркие выходные пережил пиковый наплыв отдыхающих. Однако, несмотря на почти средиземноморские погодные условия, над протяженным пляжем развевался тревожный красный флаг. Спасатели утверждают, что вывесить его пришлось из-за музыкального фестиваля, не позволявшего нормально реагировать на опасные для купальщиков ситуации.
Уже шестой год подряд в середине лета на мягком песке городского пляжа Нарва-Йыэсуу прошел один из крупнейших музыкальных фестивалей в Ида-Вирумаа - двухдневный "East Beach Fest". На его сцену выходят преимущественно российские поп-звезды первой величины: например, в прошлом году приезжала Ольга Бузова, нынче - Нюша.
- "East Beach Fest" был в этом году во всех отношениях успешным, за два дня фестиваль посетили более 9000 человек, - рассказывает "Северному побережью" главный организатор Эмиль Оя, работающий под маркой зарегистрированных в столице ТОО "MaxMusic" и НКО "BGM Entertainment". - В сотрудничестве с охранной фирмой, полицией и особым подразделением фестиваль прошел без больших проблем, - добавил он.
Готовя мероприятие в этом году, организатор предложил самоуправлению Нарва-Йыэсуу 2000 евро арендной платы за использование 9000 квадратных метров городского пляжа и прилегающей территории в период 24-28 июля - и на это предложение горуправа согласилась. Дополнительно запросили у организатора 3000 евро в залог - на случай, если потом понадобится потратиться на приведение пляжа в порядок.
- Претензий у нас к ним нет, - подытожил уже прошедший фестиваль Олег Янис, специалист по городскому имуществу в горуправе Нарва-Йыэсуу.
Претензия есть у спасателей
Вышка береговых спасателей на городском пляже Нарва-Йыэсуу расположена как раз у ограждения территории "East Beach Fest". Именно из-за фестиваля спасателям приходилось два жарких дня вывешивать над пляжем красный флаг, предупреждающий тысячи курортников о некой опасности.
Услугу береговой охраны оказывает самоуправлениям Нарва-Йыэсуу, Нарвы и Силламяэ некоммерческое объединение "FirePro". Руководящий им Иван Егоров объяснил "Северному побережью", что в дни фестиваля береговым спасателям было невозможно нормально выполнять свою работу.
- Учитывая погоду, количество отдыхающих, температуру воды, концерт - много гостей, много выпивших, - в такие моменты мы должны быть во всеоружии, однако то ли организаторы, то ли город проигнорировал наши запросы и рекомендации, поданные на встрече еще в мае. Если говорить конкретно, то спасатели оказались в ловушке из забора, лодку выставить на воду не представлялось возможным, также была ограничена видимость с вышки. Поэтому наша команда приняла данное взвешенное решение (вывесить красный флаг). Если коротко, то из охраняемого пляж превратился в бесконтрольный и практически неохраняемый, - прокомментировал Егоров.
Также он напомнил, что согласно утвержденному в МВД порядку осуществления пляжной охраны, красный флаг вывешивается в случае температуры воды ниже 16 градусов, а также в случае иных опасностей, а именно - когда высота волны более одного метра, качество воды не отвечает требованиям или для купающихся существует иная опасность.
Проблемы не видят
Организатор "East Beach Fest" Эмиль Оя удивился, узнав от корреспондента "Северного побережья" о проблеме и претензии у пляжных спасателей. "Каждый год мы ограничиваем пляжную зону одинаково", - отметил он. Также сказал, что все делалось по соглашению с городскими властями и спасатели тоже были в курсе.
- С этими жалобами, будто бы наши заборы и сооружения сделали пляж неконтролируемым и его было трудно охранять, мы не можем согласиться. Со спасательной вышки открывался полный обзор на пляж, и ни одно наше ограждение или строение не препятствовало виду на море, - убежден Оя.
Чиновник из Нарва-Йыэсууской горуправы Олег Янис тоже подтвердил, что в минувший уик-энд ничего нового не было: "Это каждый год происходит".
- Поскольку вся территория, где находится спасательная вышка, занята фестивалем, спасатели в этот момент эту территорию под контролем практически не держат. Они находятся на вышке и через бинокль наблюдают, что происходит подальше, - по мнению Яниса, речь идет лишь о небольшом пятачке пляжа, остающемся без охраны. - Здесь и отдыхающих (загорающих и купающихся) нет, скажем так, - добавил он.
Также Янис почему-то не согласен с утверждением, что вывешенный из-за музыкального фестиваля красный флаг, запрещавший купание, мог наблюдаться со всего нарва-йыэсууского пляжа. Хотя в действительности этот флаг на высоком флагштоке виден практически со всего официального нарва-йыэсууского пляжа протяженностью свыше трех километров, согласно госрегистру плавательных пляжей.
Обошлось без трагедий
В по-настоящему жаркие июльские дни, когда прогреты и воздух, и вода Финского залива, красный флаг не становится помехой для курортников - и количество купающихся приближается к количеству загорающих на берегу. Естественно, игнорирование красного флага не является административным нарушением с точки зрения закона, но предупреждающий цвет в какой-то степени снимает ответственность со спасателей.
По рассказу их руководителя Ивана Егорова, в минувшие выходные в Нарва-Йыэсуу был один случай, когда тонула девушка. Это происходило в месте, где купание официально запрещено - на неохраняемом пляже возле мола близ устья реки Нарва.
- На это происшествие отреагировали спасатели и пограничники, но спасти девушку удалось оказавшемуся неподалеку судну, так что трагедии удалось избежать, - говорит Егоров. - Пользуясь случаем, хочу от себя и всей нашей команды спасателей обратиться с призывом не выбирать местом купания так называемую дамбу, или мол Нарва-Йыэсуу: при сильном ветре течение и волны создают там очень опасные ситуации.
Полиция: "East Beach Fest", несомненно, одно из крупнейших летних мероприятий в Ида-Вирумаа
- В случае проведения крупных мероприятий мы всегда сотрудничаем с организатором и охранными фирмами, - объясняет руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев.
К счастью, в этом году в связи с мероприятием не было серьезных инцидентов. Говоря о проблемах, глава отделения полиции отметил злоупотребление спиртными напитками, в особенности среди несовершеннолетних. "Один молодой человек так сильно напился, что ему потребовалась помощь медиков. К счастью, благодаря скорой помощи для юного гостя фестиваля в этот раз все закончилось благополучно, хотя последствия могли быть совсем иными, - отметил руководитель отделения полиции Сергей Андреев. - В общей сложности мы выявили 14 несовершеннолетних, употреблявших алкогольные напитки. Мы связались с их родителями и передали им детей. В следующем году организатору мероприятия следует задуматься о том, скорректирует ли он ограничение по возрасту для гостей фестиваля или предпримет что-нибудь для того, чтобы спиртные напитки не попадали в руки несовершеннолетних", - пояснил чиновник полиции.
Глава отделения полиции добавляет, что лето еще не закончилось и в регионе проходит много мероприятий. "Важно, чтобы родители были осведомлены о том, где и с кем их ребенок проводит время и чем он занимается", - сказал Сергей Андреев.Кристина КОСТИНА,бюро коммуникаций, Идаская префектура