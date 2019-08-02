Безопасность купающихся оказалась под угрозой из-за музыкального фестиваля

- С этими жалобами, будто бы наши заборы и сооружения сделали пляж неконтролируемым и его было трудно охранять, мы не можем согласиться. Со спасательной вышки открывался полный обзор на пляж, и ни одно наше ограждение или строение не препятствовало виду на море, - убежден Оя.

Чиновник из Нарва-Йыэсууской горуправы Олег Янис тоже подтвердил, что в минувший уик-энд ничего нового не было: "Это каждый год происходит".

- Поскольку вся территория, где находится спасательная вышка, занята фестивалем, спасатели в этот момент эту территорию под контролем практически не держат. Они находятся на вышке и через бинокль наблюдают, что происходит подальше, - по мнению Яниса, речь идет лишь о небольшом пятачке пляжа, остающемся без охраны. - Здесь и отдыхающих (загорающих и купающихся) нет, скажем так, - добавил он.

Также Янис почему-то не согласен с утверждением, что вывешенный из-за музыкального фестиваля красный флаг, запрещавший купание, мог наблюдаться со всего нарва-йыэсууского пляжа. Хотя в действительности этот флаг на высоком флагштоке виден практически со всего официального нарва-йыэсууского пляжа протяженностью свыше трех километров, согласно госрегистру плавательных пляжей.

Обошлось без трагедий

В по-настоящему жаркие июльские дни, когда прогреты и воздух, и вода Финского залива, красный флаг не становится помехой для курортников - и количество купающихся приближается к количеству загорающих на берегу. Естественно, игнорирование красного флага не является административным нарушением с точки зрения закона, но предупреждающий цвет в какой-то степени снимает ответственность со спасателей.

По рассказу их руководителя Ивана Егорова, в минувшие выходные в Нарва-Йыэсуу был один случай, когда тонула девушка. Это происходило в месте, где купание официально запрещено - на неохраняемом пляже возле мола близ устья реки Нарва.

- На это происшествие отреагировали спасатели и пограничники, но спасти девушку удалось оказавшемуся неподалеку судну, так что трагедии удалось избежать, - говорит Егоров. - Пользуясь случаем, хочу от себя и всей нашей команды спасателей обратиться с призывом не выбирать местом купания так называемую дамбу, или мол Нарва-Йыэсуу: при сильном ветре течение и волны создают там очень опасные ситуации.

Полиция: "East Beach Fest", несомненно, одно из крупнейших летних мероприятий в Ида-Вирумаа

- В случае проведения крупных мероприятий мы всегда сотрудничаем с организатором и охранными фирмами, - объясняет руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев.

К счастью, в этом году в связи с мероприятием не было серьезных инцидентов. Говоря о проблемах, глава отделения полиции отметил злоупотребление спиртными напитками, в особенности среди несовершеннолетних. "Один молодой человек так сильно напился, что ему потребовалась помощь медиков. К счастью, благодаря скорой помощи для юного гостя фестиваля в этот раз все закончилось благополучно, хотя последствия могли быть совсем иными, - отметил руководитель отделения полиции Сергей Андреев. - В общей сложности мы выявили 14 несовершеннолетних, употреблявших алкогольные напитки. Мы связались с их родителями и передали им детей. В следующем году организатору мероприятия следует задуматься о том, скорректирует ли он ограничение по возрасту для гостей фестиваля или предпримет что-нибудь для того, чтобы спиртные напитки не попадали в руки несовершеннолетних", - пояснил чиновник полиции.

Глава отделения полиции добавляет, что лето еще не закончилось и в регионе проходит много мероприятий. "Важно, чтобы родители были осведомлены о том, где и с кем их ребенок проводит время и чем он занимается", - сказал Сергей Андреев.

Кристина КОСТИНА,

бюро коммуникаций, Идаская префектура