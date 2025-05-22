Мошенники все чаще стали представляться сотрудниками Кассы здоровья

В Кассу здоровья все чаще поступают сообщения от людей, с которыми по телефону или по электронной почте связываются мошенники, представляющиеся сотрудниками Кассы здоровья. Все больше мошеннических звонков совершается на эстонском, а не на русском языке, и в некоторых случаях мошенники знают личный идентификационный номер человека.
Мошенники запрашивают у людей PIN-коды, номера документов или распространяют вредоносное программное обеспечение по электронной почте.
Большинство мошеннических звонков связаны с запросами дополнительной информации для льготной платы за визит к врачу, компенсации льготных лекарств, истекающего срока действия медицинской страховки или выплаты компенсаций за листы нетрудоспособности, но они могут совершаться и по другим причинам, например, в связи с компенсацией расходов на зубное лечение. Мошенники, скорее всего, узнают персональный идентификационный номер человека из коммерческого регистра Эстонии, если на его имя зарегистрирована компания.
Касса здоровья рекомендует людям быть бдительными и никогда не сообщать кому-либо свою личную информацию по телефону или в письменной форме. Важно помнить, что сотрудники Кассы здоровья не связываются с людьми и не запрашивают номера документов, PIN-коды или другую личную информацию.
Если возникли какие-либо сомнения, следует немедленно прервать звонок, а в случае получения письма не открывать никаких приложенных файлов и не отвечать на него. Определенно стоит пересмотреть, какую личную информацию вы публикуете в социальных сетях. Если вы стали жертвой мошеннической схемы, следует обратиться в полицию.
Примеры мошеннических звонков:
Снижение платы за визиты к врачам: вам могут позвонить и попросить записаться на прием в отделение обслуживания клиентов Кассы здоровья с помощью Smart-ID или Mobile-ID или заключить прямой договор, чтобы получить льготу на плату за визит к врачу.
NB! Важно помнить, что Касса здоровья и поставщики медицинских услуг не связываются с людьми для того, чтобы предложить более низкую стоимость визита. Порядок взимания платы за визит устанавливается только в соответствующем законном акте.
Истекает срок действия медицинской страховки: вы можете получить звонок или письмо с предупреждением о том, что срок действия вашей медицинской страховки истекает. Далее вас просят для ее продления предоставить персональные данные, включая данные для аутентификации через Smart-ID или Mobile-ID. NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями. Действительность своей медицинской страховки всегда можно проверить на государственном портале eesti.ee или terviseportaal.ee.
Компенсации за льготы не лекарства: вы можете получить звонок или письмо о том, что человек не получил определенную сумму компенсации стоимости льготных лекарств. При этом запрашивают личные данные, включая коды персональной аутентификации. NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями. Компенсация стоимости льготных лекарств происходит автоматически при их покупке.
Выплата компенсаций за листы нетрудоспособности: вы можете получить звонок или письмо с просьбой предоставить дополнительную личную информацию для выплаты компенсации за листы нетрудоспособности.
NB! Если в базе данных Кассы здоровья нет данных банковского счета человека, он может предоставить его самостоятельно через государственный портал eesti.ee, портал здоровья terviseportaal.ee или с помощью соответствующей формы на сайте Кассы здоровья. Касса здоровья не может вносить данные от имени человека, а может только напоминать ему о необходимости предоставления данных своего банковского счета.