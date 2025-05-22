Мошенники все чаще стали представляться сотрудниками Кассы здоровья

NB! Важно помнить, что Касса здоровья и поставщики медицинских услуг не связываются с людьми для того, чтобы предложить более низкую стоимость визита. Порядок взимания платы за визит устанавливается только в соответствующем законном акте.

Истекает срок действия медицинской страховки: вы можете получить звонок или письмо с предупреждением о том, что срок действия вашей медицинской страховки истекает. Далее вас просят для ее продления предоставить персональные данные, включая данные для аутентификации через Smart-ID или Mobile-ID. NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями. Действительность своей медицинской страховки всегда можно проверить на государственном портале eesti.ee или terviseportaal.ee.

Компенсации за льготы не лекарства: вы можете получить звонок или письмо о том, что человек не получил определенную сумму компенсации стоимости льготных лекарств. При этом запрашивают личные данные, включая коды персональной аутентификации. NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями. Компенсация стоимости льготных лекарств происходит автоматически при их покупке.

Выплата компенсаций за листы нетрудоспособности: вы можете получить звонок или письмо с просьбой предоставить дополнительную личную информацию для выплаты компенсации за листы нетрудоспособности.