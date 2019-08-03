Анвар Самост: "Что в Эстонии хорошо?"

Летом Эстония прекрасна, особенно если повезет с погодой. И поскольку нынче повезло, то неплохо будет перечислить, что еще у нас есть хорошего кроме погоды. Меньше негатива!

В Эстонии хорошая еда. Как в магазинах, так и в заведениях общепита. Она местная, по сути, полностью продукт органического сельского хозяйства, от маленьких в мировых масштабах производителей, очень разнообразная. Зачастую инновационна, при производстве нередко опираются на копившиеся веками традиции и культуру. Кто хочет, может купить прямо от производителя, однако и в магазине у нас, в отличие от многих крупных стран, можно купить невероятно натуральную, чистую и вкусную еду. (Но она постоянно дорожает.)

Люди приветливые и отзывчивые. Обслуживание по большей части очень хорошее. Чем дальше от центра Таллинна и торговых сетей, тем лучше и внимательнее. Даже полная занятость не сумела, в отличие от 2000-х годов, его испортить. (Пока еще.)

В Эстонии везде порядок и чистота. Да, каждый может сразу же подробно рассказать о нескольких местах, где мусор валяется в прямом смысле слова на улице, но по большей части мы уже достигли уровня Скандинавии. Общественное пространство не грязное, не пыльное, не режет глаз. Даже в самых бедных сельских местечках дома в основном ухожены, крыши обновлены и газоны подстрижены. (Но постройки советских времен из толстого бетона и силикатного кирпича, к сожалению, простоят еще лет сто, портя картину.)

Многие публичные услуги работают изумительно. Я имею в виду не э-резидентность или еще какую-нибудь замысловатую услугу, а общественный транспорт, врачебную помощь, образование, полицию. Везде безопасно. (Здесь даже в скобках добавить нечего.)

Каждый год выходят тысячи книг на эстонском языке, книжных магазинов, в отличие от периода двадцатилетней давности, достаточно и это во всех отношениях хорошие магазины с широким выбором. Большое количество писателей получают зарплату от налогоплательщиков, чтобы иметь возможность полностью посвятить себя творчеству. Хороших библиотек тоже много. (Однако при взгляде на полку с бестселлерами в магазинах нередко возникает вопрос, действительно ли эстонскому читателю необходима еще одна книга о собаке Гиммлера или лечении кристаллами.)

Наше государство, в отличие от многих других, практически не тратит деньги бессмысленным или злонамеренным образом.

Находясь за рулем, придется сильно постараться, чтобы выехать за пределы асфальтовой дороги. Местные дороги становятся все более гладкими, а разметка на них - целесообразнее. Кое-где даже строят новые четырехполосные дорожные отрезки. (Хотя политический консенсус достаточен уже так долго, что хотя бы шоссе Таллинн - Тарту могло бы уже быть готово.)