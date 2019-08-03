Анвар Самост: "Что в Эстонии хорошо?"

Один долгое время работавший в Эстонии финн как-то сказал, что основная проблема эстонцев в том, что если что-то похвалить, то эстонец сперва согласится, а потом скажет: "Но…".
Летом Эстония прекрасна, особенно если повезет с погодой. И поскольку нынче повезло, то неплохо будет перечислить, что еще у нас есть хорошего кроме погоды. Меньше негатива!
В Эстонии хорошая еда. Как в магазинах, так и в заведениях общепита. Она местная, по сути, полностью продукт органического сельского хозяйства, от маленьких в мировых масштабах производителей, очень разнообразная. Зачастую инновационна, при производстве нередко опираются на копившиеся веками традиции и культуру. Кто хочет, может купить прямо от производителя, однако и в магазине у нас, в отличие от многих крупных стран, можно купить невероятно натуральную, чистую и вкусную еду. (Но она постоянно дорожает.)
Люди приветливые и отзывчивые. Обслуживание по большей части очень хорошее. Чем дальше от центра Таллинна и торговых сетей, тем лучше и внимательнее. Даже полная занятость не сумела, в отличие от 2000-х годов, его испортить. (Пока еще.)
В Эстонии везде порядок и чистота. Да, каждый может сразу же подробно рассказать о нескольких местах, где мусор валяется в прямом смысле слова на улице, но по большей части мы уже достигли уровня Скандинавии. Общественное пространство не грязное, не пыльное, не режет глаз. Даже в самых бедных сельских местечках дома в основном ухожены, крыши обновлены и газоны подстрижены. (Но постройки советских времен из толстого бетона и силикатного кирпича, к сожалению, простоят еще лет сто, портя картину.)
Многие публичные услуги работают изумительно. Я имею в виду не э-резидентность или еще какую-нибудь замысловатую услугу, а общественный транспорт, врачебную помощь, образование, полицию. Везде безопасно. (Здесь даже в скобках добавить нечего.)
Каждый год выходят тысячи книг на эстонском языке, книжных магазинов, в отличие от периода двадцатилетней давности, достаточно и это во всех отношениях хорошие магазины с широким выбором. Большое количество писателей получают зарплату от налогоплательщиков, чтобы иметь возможность полностью посвятить себя творчеству. Хороших библиотек тоже много. (Однако при взгляде на полку с бестселлерами в магазинах нередко возникает вопрос, действительно ли эстонскому читателю необходима еще одна книга о собаке Гиммлера или лечении кристаллами.)
Наше государство, в отличие от многих других, практически не тратит деньги бессмысленным или злонамеренным образом.
Находясь за рулем, придется сильно постараться, чтобы выехать за пределы асфальтовой дороги. Местные дороги становятся все более гладкими, а разметка на них - целесообразнее. Кое-где даже строят новые четырехполосные дорожные отрезки. (Хотя политический консенсус достаточен уже так долго, что хотя бы шоссе Таллинн - Тарту могло бы уже быть готово.)
Не стоит и говорить, что повсюду полно интересных туристических достопримечательностей, музеев, национальных парков, нетронутых лесов, красивых пляжей, уединенных озер. Можно порыбачить, покататься на лыжах или отправиться в поход. (Но туристы могли бы чаще выезжать за пределы Таллинна.)
Эстоноземельцам очень легко путешествовать, куда бы они ни направлялись. Эстонский паспорт - настоящий суперпаспорт, позволяющий въехать без визы в 170 с лишним стран. Кто хочет, может сесть утром в машину и доехать без остановок до любого уголка Европы - и многие так и делают во время отпуска. (Но авиасообщение, даже в пределах Европы, у нас по-прежнему неважное.)
Средний уровень достатка сопоставим с Португалией и Испанией, не говоря уж о Греции. А если кому-то такие сравнения не нравятся, то можно сказать, что мы находимся там, где Финляндия и Франция находились в 1995 году. (В то же время средняя пенсия очень маленькая.)
Теперь я, правда, войду в противоречие с предыдущей частью статьи, но в Эстонии по-прежнему дешево жить. Дешевыми остаются многие товары и услуги, в цене которых велика доля расходов на зарплату. За пределами больших городов низкие цены и на недвижимость. (Правда, конвергенция с богатыми соседями, такими как Финляндия и Швеция, уже сделала жизнь у нас дороже, чем в Латвии, Литве и Польше, а местами и в Германии.)
Уровень коррупции низкий, политики и чиновники в большинстве своем честные, публичный контроль работает эффективно. Наше государство, в отличие от многих других, практически не тратит деньги бессмысленным или злонамеренным образом. Общество прозрачно, пресса делает свою работу, правовое государство действует, судебная система чистая, делопроизводство простое и дешевое. (Но - в политике мало ярких личностей, больших идей нет ни у одной партии.)