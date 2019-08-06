Почему больше нельзя ловить ряпушку?

4 мая 1994 года правительства Эстонии и России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения и использования рыбных запасов Чудского, Теплого и Псковского озер. В ноябре прошлого года состоялось 44-е заседание созданной на основании этого соглашения комиссии по рыболовству, на котором договорились, что занимающиеся профессиональным рыболовством эстонские предприятия могут в 2019 году в период с 21 июня по 20 августа выловить в Чудском и Теплом озерах максимум 325 тонн ряпушки. Объем разрешенной годовой квоты для эстонских профессиональных рыболовов утвердили постановлением правительства.

Закон о рыболовстве дает ответственному за данную сферу министру право своим приказом останавливать коммерческий промысел, когда установленный разрешенный годовой улов выбран на 90%. На этом основании министр по делам сельской жизни Март Ярвик и остановил с 31 июля текущего года вылов ряпушки и лов рыбы ящичными мережами в Чудском, Теплом и Псковском озерах. В соответствии с Законом о рыболовстве, приказ публикуется в издании "Ametlikud Teadaanded" и вступает в силу на следующий день после его опубликования, если в приказе не отмечено иначе.

Досрочное завершение путины необходимо, чтобы дать рыбакам время на доставку скопившейся в рыболовном снаряжении рыбы на сушу, а также на то, чтобы убрать рыболовное снаряжение из воды или дезактивировать его. В последний день лова ряпушки все рыбаки опустошают находящиеся в воде мережи, что обуславливает более высокие цифры улова за день по сравнению с предыдущими рыболовными днями. В этом году добывали 1-21 тонну ряпушки в день.

В нынешнем веке вылов ряпушки в Чудском и Теплом озерах был разрешен начиная с 2011 года. Если в 2011-2016 годах занимающимся профессиональным рыболовством предприятиям разрешалось выловить в Чудском и Теплом озерах максимум 10-15 тонн ряпушки, то в 2017 году - 45 тонн. В 2018 году квота на ряпушку составила 400 тонн, а в 2019 году - 325 тонн. Начиная с 2016 года в Чудском озере ряпушку ловят не только самоловами и сцепленными вершами, но и предусмотренными отдельно для лова ряпушки ящичными мережами.

Досрочное завершение путины необходимо, что дать рыбакам время на доставку скопившейся в рыболовном снаряжении рыбы на сушу, а также на то, чтобы убрать рыболовное снаряжение из воды или дезактивировать его.

Период разрешенного лова ряпушки с годами удлинился. Если в 2011-2013 годах ловить ряпушку разрешалось 1-31 июля, то с 2014 года - уже с 21 июня по 1 августа, а начиная с 2018 года - с 21 июня по 20 августа. Эти данные доступны в действовавшем в соответствующем году предписании о рыбной ловле, которое публикуется в "Riigi Teataja". Вылов ряпушки останавливался по причине досрочного освоения разрешенной годовой квоты не только в нынешнем году, но также в 2016 и 2017 годах. Начиная с 2013 года объем выловленной ряпушки ежегодно составлял более 60 процентов действовавшей годовой разрешенной квоты.