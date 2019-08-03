В коллективе новой Кохтла-Ярвеской гимназии будет много молодых учителей, среди них 25-летняя выпускница Ярвеской гимназии и Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, руководитель известного в Ида-Вирумаа танцевального коллектива "Viis Tähte" Айникки Сеппар. Она будет вести уроки физического воспитания и организовывать досуг гимназистов. Говорит, что готова перевернуть представление об уроках физкультуры и мечтает, чтобы отношения с будущими учениками были на равных. О крутом повороте в жизни молодого преподавателя танцев и был наш разговор.

- Как тебе пришла мысль подать заявление на конкурс в новую гимназию?

- Это вызов самой себе. На самом деле я долго думала, ведь работа в Тойлаской волости, где я занималась организацией разных мероприятий, работа с танцевальным коллективом - все устраивало, но, наверное, почувствовала, что хочется дальнейшего развития, попробовать что-то новое. Мама поддержала, сказала: дерзай, такой шанс дается, может быть, раз в жизни. Вечером села и написала заявление, а уже в восемь утра следующего дня мне позвонили и пригласили на собеседование. Результат - уже две недели работаю в школе.

- Которой еще фактически нет.

- Здание строится, но коллектив уже есть и вовсю готовится к началу нового учебного года. В частности, сейчас мы думаем о том, как отметить начало учебного года, это ведь будет действительно историческое событие и хочется, чтобы этот день запомнился не только тем, кто придет учиться в новую школу, но и горожанам.

- Что интересного придумали?

- Много чего, но рассказывать сейчас не стану, пусть будет приятный сюрприз. Скажу только то, что в первый учебный день прийти и посмотреть гимназию смогут все желающие, у нас будет день открытых дверей. Не сомневаюсь, что любопытствующих окажется немало - это ведь не только новая, но и красивая, современная школа, которая кардинально отличается от других.

- Ты - автор или аккумулятор идей?

- Все придумывается коллективно - выдвигаем, обсуждаем и принимаем решение. Задача подумать о том, как реализовать идею, - моя и Реэлики Майсте, это тоже молодой педагог, которая приедет в Кохтла-Ярве из столицы. Мы обе будем заниматься организацией мероприятий и досуга. Самой удивительно, что у нас сразу "срослось", оказалось очень много общего, даже можно сказать, сразу подружились. Даже за такое короткое время понятно, что творческий тандем получится.

- Как отнеслись к твоему шагу на прежней работе?

- На самом деле очень волновалась по этому поводу, не хотелось никого разочаровывать, поэтому не говорила до последнего момента. Но, к счастью, меня не только поняли, но и поддержали, пожелав успехов. Приятно!

CV Родилась в 1994 году в Кохтла-Ярве.

В 2013 году закончила кохтла-ярвескую Ярвескую гимназию.

В 2014 году поступила на хореографическое отделение Вильяндиской академии культуры Тартуского университета.

В 2018 году получила диплом преподавателя танцев.

В 2008 году создала танцевальный коллектив "Пять звезд", который многократно вырос и получил признание.

- У тебя хореографическое образование, наверное, это отразится в том, как ты будешь организовывать уроки физкультуры?

- Это будет другая физкультура, не так, как в моей школе. Есть программа министерства, но она допускает варьирование, поэтому надеюсь изменить представление будущих учеников о школьных уроках физкультуры. Не будет такого, как, например, в этой четверти - 20 часов плавания и точка...

Мне хочется привнести в уроки больше ритмики, акробатики, может быть, танцев... Вопрос еще и в том, что в гимназии нет спортивного зала. Но я пока сама не могу понять, плюс это или минус, - придется залы арендовать. Но, с другой стороны, есть широкое поле для экспериментов: мы можем задействовать все, что есть в нашем городе - от красивого Метсапарка до стадионов, бассейна и залов центра культуры. С огромным нетерпением ждем открытия нового спортцентра.

Знаю, что в Вильяндиской гимназии, которая имеет статус лучшей в Эстонии, тоже нет своего спортзала и есть своя система образования, планирую съездить к ним в гости и посмотреть, как они организуют процесс. Но самое главное - мечтаю найти такую точку соприкосновения с учениками, чтобы молодежь, которая придет учиться, доверяла мне и наши отношения строились на равных, чтобы ученики видели во мне не учителя, а партнера, с которым идешь к общей цели.

- В гимназии будут другие учителя физкультуры?

- Нас будет двое. Большим сюрпризом для меня было увидеть в списке имя своего одноклассника Танеля Лаудма, мы с ним не виделись шесть лет, я ничего о нем за эти годы не слышала, так что будет очень интересно встретиться.

- Если вернуться к тому, что тебя больше привлекает танцевальное направление и ты намерена развивать его на уроках физкультуры, понравится ли это юношам?

- На самом деле мы даже думали о том, чтобы разделить на уроках физкультуры девочек и мальчиков, танцевать действительно любят больше девчонки. Но мне самой интересно поработать и с парнями тоже. Думаю, что не только я их, но и они меня тоже чему-то научат. Хотелось бы найти точку опоры, отталкиваясь от которой молодежь старалась бы двигаться во всех смыслах слова.

- Всё новое и сплошные эксперименты - не страшно начинать?

- Конечно, страшно - думаю, куда я шагнула? Но люди вокруг такие прекрасные, поддерживают и помогают, понимаешь, что ты не один, а в команде. С другой стороны, все эти перемены очень возбуждают в хорошем смысле слова, за две недели мой мозг уже кипит, ночами плохо сплю - все время в голову лезут разные идеи. Записываю их, чтобы не забыть и потом лучше обдумать.

- Заканчивая школу, многие молодые стремятся уехать. Ты об этом не думала?

- Думала о других городах. Может, в Финляндию... Но когда наступает реальность выбора, начинаешь рассуждать по-другому. Я очень привязана к семье и мне действительно нравится наш город - несмотря на все, что говорят, у нас есть много хорошей молодежи, есть чем заняться. И даже наоборот, считаю, что развить свою карьеру гораздо больше возможностей, если, конечно, сам не ждешь у моря погоды, а что-то делаешь.

Все начинается с дома. Посмотрите на него со стороны, в окно - все ли в твоем окружении в порядке? Если нет, не жди милостей от кого-то, а предпринимай что-то. Как семья в Ийдла, увидев сохнущие деревца, взяла лейки и полила их, не дожидаясь тех, кто должен это делать...

Много людей считают, что в нашем городе ничего не происходит, но я полтора года работала в центре культуры и знаю, что каждый день там что-то есть и для каждого возраста, надо просто открыть глаза и хотеть быть в курсе информации. Ты сам можешь и должен менять окружающий мир.

- С будущей профессией определилась сразу, ведь ты всю жизнь сама танцуешь?

- Вот и нет. Поэтому после окончания гимназии взяла паузу на год. Поработала в разных местах - в магазинах, колл-центре. Это дало хороший жизненный опыт и помогло осознать, что все-таки в моей жизни танцы - главное. Поступила в Вильяндискую академию и в прошлом году успешно ее завершила.

- Успела поработать и в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Почему ушла?

- Не хватало времени на все, поэтому выбрала волость и "Viis Tähte". Но скажу, что это было замечательное время, многому научилась благодаря творческому коллективу очага культуры, в том числе и директору Светлане Коротковой, которая всегда поддерживает креативные идеи. Узнала много новых людей, получила бесценные умения по организации массовых мероприятий, работе в команде и многому другому. Но мы не расстались навсегда, надеюсь, что сотрудничество продолжится, тем более что молодежь ведь в городе общая. Надеюсь, что, работая в школе, я смогу легче привлекать и к городским событиям и праздникам. На День Ярвеской части города, например, планирую провести большой танцевальный флешмоб.

- Опыт флешмобов у тебя есть - с тобой танцевали города Ида-Вирумаа в честь 100-летия страны, а заполненную почти до отказа "Красную площадь" в Йыхви в последний день года точно многие помнят. Идея не случайна?

- Нет, конечно. 26 и 27 августа в Вахтраском центре задумала открытый мастер-класс, в котором могут участвовать все желающие независимо от возраста. Проведут занятия лучшие молодые хореографы из Ида-Вирумаа, а из Таллинна приедет Алекс Троцкий - участник проекта "Танцы" на ТНТ. Как результат - флешмоб на День города. Масса радующихся и танцующих в свое удовольствие людей меня саму всегда впечатляет и заряжает.

- Хватит ли теперь времени на "Viis Tähte"? Видела в соцсетях информацию о новом наборе, желающие есть?

- Дело, которому я отдала больше десяти лет своей жизни, не оставлю. Конечно, танцы отойдут пока на второе место после гимназии, но это не значит, что я их задвину. Больше сорока учеников ждут и хотят развиваться, малышей записалось много. Не случайно же, отработав два с половиной года в волости на полную ставку, сама приняла решение уйти на половину - чтобы больше времени заниматься танцами. Без них не представляю своей жизни и сама тоже хочу танцевать. Просто в начале учебного года надо будет отрегулировать графики. Надеюсь, что с малышами помогут старшие участники коллектива.

- К насыщенному ритму тебе не привыкать, ты ведь и во время учебы работала, и с танцорами занималась... Время на досуг остается?

- Стараюсь устраивать выходной хотя бы раз в две недели.

- Что для тебя лучший отдых?

- Дом и общение с семьей, потому что сейчас живу отдельно и самая большая радость, когда мы собираемся вместе.

- Путешествовать тоже любишь?

- Конечно, хотя еще мало где бывала, работы всегда много. Но недавно с сестрой ездила в Италию - были в Милане, Венеции. Все там хорошо, но, вернувшись домой, еще раз осознала, какой чистый и уютный наш город. То, что строек много кругом, - это только радует. Чтобы оценить это, надо поехать и увидеть что-то другое.

- То есть больше и мысли не допускаешь о том, чтобы уехать жить куда-то еще?

- Мне действительно хорошо дома, и все слова, что сказала выше, искренни. Но я ни на чем не ставлю крест. Будет возможность, вряд ли откажусь поехать куда-то - посмотреть и поучиться, получить новый опыт. Не знаю, где буду через пять или двадцать лет. Но пока ничего менять не собираюсь.