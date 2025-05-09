"Мама года Кохтла-Ярве" Татьяна Верховская начинает утро с зарядки

В воскресенье, 11 мая в 13.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится концерт, посвященный Дню матери, во время которого на сцену пригласят участниц конкурса на звание "Мама года Кохтла-Ярве". Почетного титула удостоена сотрудник отделения радиологии Ида-Вируской центральной больницы, мама троих детей Татьяна Верховская. Как воспитать достойных детей и сделать их счастливыми? Об этом и многом другом мы поговорили незадолго до важного для всей семьи события.
- Что вы почувствовали, узнав новость о том, что стали титулованной мамой?
- Удивление. Неожиданность, потому что мне кажется, что не делаю ничего особенного, таких мам много.
Но было приятно услышать много хороших слов от коллег и знакомых. И от самых близких, конечно. Когда слышишь, что они тобой гордятся, - чувствуешь, что ответственность еще больше.
На самом деле ничего не изменилось - как жила, так и живу.
Пример для семьи
Ходатайство о присвоении звания "Мать года" Татьяне Верховской представила в комиссию Светлана Волк, ее сестра.
- Искренне горжусь добротой, трудолюбием и сильным характером Татьяны. Ее жизнь неразрывно связана с Кохтла-Ярве: здесь родилась, окончила школу, получила профессию, четверть века трудится в системе здравоохранения, проявляя душевную теплоту и самоотверженность. Безупречная репутация и уважение со стороны коллег и пациентов.
В ее жизни было немало трудностей, но она не только справилась сама, но и воспитала детей активными, образованными и добросовестными гражданами, которые уже сегодня вносят вклад в развитие Кохтла-Ярве. Искренне рада, что этот со стороны не очень заметный труд отметили. Татьяна - пример для всей нашей семьи.
- Для вас важнее семья или работа?
- Семья и дети всегда на первом месте, но и работа женщине необходима.
Мне нравится моя работа, хороший, доброжелательный коллектив, нравится помогать людям. Почти 18 лет работала в инфекционном отделении, теперь уже шестой год в рентгенологии, помощник техника - приглашаю пациентов, помогаю им подготовиться к обследованию. В больницу не приходят просто так - у каждого своя проблема и ситуации всякие случаются. Поэтому надо быть стрессоустойчивой, важно и понять, и проявить доброту, успокоить...
- Что главное в семейном благополучии?
- У всех по-разному. Для меня это дети. Они - это продолжение. Вырастить ребенка нужно не за тем, чтобы иметь опору в старости, хотя это тоже важно. Дети - это возможность чувствовать, что ты любишь и тебя любят. Родительская миссия - выпустить в мир достойного человека. Это значит наблюдать, как ребенок растет и развивается, быть рядом, когда есть успехи, и провалы тоже... Помогать справляться - это путь любой матери.
- И постоянный труд, конечно. Вы гордитесь своими детьми?
- Безусловно. Сыновья уже взрослые. Росли активными, занимались спортом, много трудились. Старший, Вадим, в школе занимался баскетболом, получил первое медицинское образование в высшей школе здравоохранения в Кукрузе, продолжил обучение в Тарту, сейчас работает фельдшером в бригаде скорой помощи. Средний, Артем, в детстве выбрал футбол, сейчас работает в AО "Tallinna Toiduveod". Оба - трудолюбивые, ответственные. Младшая, Валерия, учится в восьмом классе Малеваской основной школы, с трех лет занималась бальными танцами, но во время пандемии пришлось прервать занятия, а когда карантин закончился, увлеклась баскетболом. Она - настоящая зажигалочка, активно участвует во всех школьных делах. Лидер по характеру. Как ими не гордиться?
- Профессии ребята выбирали сами?
- Убеждена, что дети должны делать выбор сами. Пробовать, возможно, делать ошибки, но найти свое. Никогда никого не заставляла, мальчики, хоть и не сразу, но нашли свой путь - радуюсь, что занимаются тем, что им нравится.
У Вадима был длинный путь в профессию - работал и учился. Сейчас вижу, как он дорожит своей работой, старается все успеть. Сейчас старший в бригаде.
Артем два года учился поварскому делу, понял, что это не для него, пошел изучать информатику. Но в итоге живет в Таллинне, занимается перевозками и, как мне видится, всем доволен. У Валерии выбор профессии еще впереди.
Главное, чтобы то, что ты делаешь, было по душе - это всегда стараюсь донести детям.
- Если ребенок, с вашей точки зрения, поступает не совсем правильно, как его переубедить?
- У нас, как в каждой семье, по-всякому было. Мы много разговаривали вечерами, старались обсудить возникшую ситуацию и вместе найти решение. Это не значит, что я оказывала давление, в конце концов, они сами делали выводы. Но, думаю, все-таки прислушивались и ко мне, и к отцу - хотя мы давно в разводе, но он всегда участвовал в жизни сыновей.
- Насколько знаю, ваш путь тоже не был прямым?
- Пятнадцать лет работала на швейной фабрике, потом ушла в больницу. Родственники удивлялись - хотя в нашем окружении было много медиков, я с детства боялась крови. Но решилась, потому что надо было жить, вариантов особо не было, поэтому переступила через себя и справилась.
Работала в инфекционном отделении, училась на вечернем отделении в медшколе по специальности "сестра по уходу". До 16 часов на работе, оттуда сразу на уроки. Выходных почти не было, потому что параллельно три дня в неделю также работала с наркозависимыми... Придя домой, уложив детей спать, до двух ночи писала рефераты, вручную, компьютеров тогда не было... Иногда утром просыпалась и не сразу понимала, куда надо собираться - на работу или учебу?
- Как выдерживать такой ритм?
- А какие у меня были варианты? Надо было работать, поднимать сыновей. Помогла спортивная закалка - в юности я занималась многоборьем, достигла уровня кандидата в мастера спорта. К сожалению, тренер уехал в Германию, и мы распались. Но спортивная привычка осталась, до сих пор всегда начинаю день с утренней зарядки - обязательный комплекс 15-20 минут. Это заряжает энергией, настраивает на рабочий лад. Спорт воспитал характер - научил упорству и выносливости. Поэтому я хотела, чтобы и мои дети занимались спортом.
- У мамы много забот, но и дети тоже нуждались во внимании. Как найти для этого время в столь плотном графике?
- Каждую свободную минуту старалась проводить время с ними, за ужином или перед сном обсуждали все события и дела. Старший сын помогал с младшим, мои родители тоже, особенно отец, он уже на пенсии был. Мальчики его просто обожали.
У нас большая и дружная семья - у меня две сестры, мы всегда общаемся семьями и друг друга поддерживаем.
Непросто было, но мы справлялись. Судьба вознаградила - через несколько лет встретила человека, который стал мне опорой и сыновья его приняли. Мы с Евгением учились в одной школе... Уже 17 лет вместе, Валерия - наша общая дочь. Супруг всегда рядом, во всем помогает и руки у него золотые - все умеет.
К слову, я и сейчас учусь - в феврале пошла на курсы эстонского языка, хочу повысить категорию. Во взрослом возрасте нелегко учить язык, но Лера помогает - она много знает и всегда рядом.
- Взрослые дети делятся с вами своими заботами?
- Возможно, что сыновья не все рассказывают, потому что не хотят волновать. Но Лера очень открытая, как подружка моя.
- Что из своего жизненного опыта хотели бы передать детям?
- Кажется, что уже всему научила, они выросли добрыми и заботливыми не только к близким, уверена, что не пройдут мимо нуждающегося в помощи человека.
- Сейчас, наверное, стало больше свободного времени, как его проводите?
- У нас скользящий график по 12 часов, поэтому не всегда "совпадаем" с домочадцами. Но когда у меня выходные, созваниваемся, стараемся встретиться, куда-то выехать вместе. На концерт или на дачу, хотя она принадлежит старшей сестре, но мы все там встречаемся. Я с розами люблю покопаться.
По праздникам собираемся за большим столом - бывает, по 15 человек. Готовим еду вместе. Надеюсь, что и в День мамы тоже все приедут, вместе пойдем на концерт в центр культуры.
- Какие блюда любят в вашей семье?
- Мы не оригинальны - оливье и холодец, конечно, в собственном приготовлении.
- В вашей семье есть свои традиции?
- Ничего особенного: стараемся вместе отмечать праздники, по возможности путешествовать - в основном ездим по Эстонии. Готовим друг другу приятные сюрпризы на день рождения или по другому поводу.
- Какой из сюрпризов для вас оказался самым неожиданным?
- Недавно дети подарили нам с мужем отдых в санатории Тойла.
- О чем мечтаете в канун Дня матери?
- Самая большая ценность в жизни - это дружная семья и успешные дети, у меня все это есть. Мечта всегда одна - чтобы у детей все было хорошо. Сыновья уже устроились, у них хорошие жены. Старшие в феврале сделали мне долгожданный подарок - внука Леона, ему уже два месяца. У Леры все еще впереди, но верю, что и у нее все получится, а мы всегда поможем и ей осуществить мечты.