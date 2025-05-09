"Мама года Кохтла-Ярве" Татьяна Верховская начинает утро с зарядки

- Что вы почувствовали, узнав новость о том, что стали титулованной мамой?

- Удивление. Неожиданность, потому что мне кажется, что не делаю ничего особенного, таких мам много.

Но было приятно услышать много хороших слов от коллег и знакомых. И от самых близких, конечно. Когда слышишь, что они тобой гордятся, - чувствуешь, что ответственность еще больше.

На самом деле ничего не изменилось - как жила, так и живу.

Пример для семьи

Ходатайство о присвоении звания "Мать года" Татьяне Верховской представила в комиссию Светлана Волк, ее сестра.

- Искренне горжусь добротой, трудолюбием и сильным характером Татьяны. Ее жизнь неразрывно связана с Кохтла-Ярве: здесь родилась, окончила школу, получила профессию, четверть века трудится в системе здравоохранения, проявляя душевную теплоту и самоотверженность. Безупречная репутация и уважение со стороны коллег и пациентов.

В ее жизни было немало трудностей, но она не только справилась сама, но и воспитала детей активными, образованными и добросовестными гражданами, которые уже сегодня вносят вклад в развитие Кохтла-Ярве. Искренне рада, что этот со стороны не очень заметный труд отметили. Татьяна - пример для всей нашей семьи.