ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Иван Сергеев

Полгода назад, когда отношения между предыдущей командой проекта и некоторыми фигурами Нарвского горсобрания безнадежно испортились и казалось, что план культурной столицы, на который возлагали большие надежды, можно похоронить, именно Сергеев был одним из тех, кто поначалу признал было продолжение борьбы бесполезным, но потом взял себя в руки и снова взялся за эту кропотливую работу.

Родившийся на Дальнем Востоке, но выросший в Нарве, поживший как в Нью-Йорке, так и в Нидерландах, а затем в качестве гражданина мира вернувшийся в родную Нарву Сергеев лучше многих почувствовал, какая это исключительная возможность - в ходе борьбы за титул культурной столицы Европы придать Нарве новые импульс и дыхание. Большим успехом стало вовлечение многих активных людей из местной общины в это - в хорошем смысле слова - сумасшедшее предприятие. Такая прогрессивная энергия не должна быть потрачена впустую и нельзя было бросить начатое дело на полпути. Будем держать кулаки за то, чтобы желание Нарвы осуществилось.