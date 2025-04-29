ПЕРЕДОВИЦА Стол ко дню рождения накроют налогоплательщики

С другой стороны, не стоит забывать, что все эти дополнительные блага для тысячи человек оплачивают налогоплательщики, каковых в пятом по величине город Эстонии менее 15000. Тем более стоит взвешивать, целесообразно ли в то время, когда экономика не растет и постоянно актуальным остается урезание расходов, увеличивать расходы, чтобы создавать такие дополнительные блага, которые большинству налогоплательщиков в частном секторе недоступны.

Если мэр города Хенри Казело объясняет, что, к примеру, пособие ко дню рождения стимулирует работника трудиться лучше, то это во многом голословное утверждение, никак не поддающееся измерению.

Зато вопросы вызывает введение таких компенсаций за полгода до местных выборов. Скорее, тут можно увидеть прежде всего косвенную прагматичную попытку стимулировать таким образом работников городских учреждений прийти на выборы и отдать свой голос за нынешних находящихся у власти, а кроме того, провести в кругу своих знакомых маленькие предвыборные кампании в их поддержку.