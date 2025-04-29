ПЕРЕДОВИЦА Стол ко дню рождения накроют налогоплательщики

Само по себе это прекрасная новость, что около тысячи работников управляемых городом Кохтла-Ярве учреждений получили это весной от горуправления щедрый подарок - пакет пособий, обеспечивающий им выплаты ко дню рождения, по случаю юбилея, для занятий спортом и всяческие другие пособия и дополнительные свободные от работы, но оплачиваемые рабочие дни.
С другой стороны, не стоит забывать, что все эти дополнительные блага для тысячи человек оплачивают налогоплательщики, каковых в пятом по величине город Эстонии менее 15000. Тем более стоит взвешивать, целесообразно ли в то время, когда экономика не растет и постоянно актуальным остается урезание расходов, увеличивать расходы, чтобы создавать такие дополнительные блага, которые большинству налогоплательщиков в частном секторе недоступны.
Если мэр города Хенри Казело объясняет, что, к примеру, пособие ко дню рождения стимулирует работника трудиться лучше, то это во многом голословное утверждение, никак не поддающееся измерению.
Зато вопросы вызывает введение таких компенсаций за полгода до местных выборов. Скорее, тут можно увидеть прежде всего косвенную прагматичную попытку стимулировать таким образом работников городских учреждений прийти на выборы и отдать свой голос за нынешних находящихся у власти, а кроме того, провести в кругу своих знакомых маленькие предвыборные кампании в их поддержку.
На последних местных выборах в Кохтла-Ярве в голосовании участвовали чуть более 10000 избирателей. Если учесть сокращение населения и лишение граждан России избирательного права, то количество избирателей может оказаться еще на несколько тысяч меньше. Доля получающих зарплату от города, а также членов их семей и знакомых образовала бы осенью весомую часть избирателей.