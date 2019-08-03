Если древний Старый город Таллинна может похвастаться одной из старейших в мире аптек, первое упоминание о которой относится к 1422 году, то по меркам молодого Кохтла-Ярве, пожалуй, столь же солидным учреждением является находящийся за бывшим кинотеатром "Победа" и работающий беспрерывно вот уже 45 лет цветочный магазин.