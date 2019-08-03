ПЕРЕДОВИЦА: Благоустройство рынка требует сотрудничества собственника и волости

Почти год назад одним из первых шагов нового волостного управления Йыхви стал рейд на рынок с целью показать, как они борются с беспорядком. Это несколько походило на то, как на телеканалах восточного соседа показывают, как руководители перед телекамерами прибывают в то или иное место наводить порядок, демонстрируя, что они делают важную работу.

В реальной жизни все происходит не так просто, и такие популистские спектакли, в которых руководители самоуправления мчатся на место и раздают распоряжения, не приносят позитивных изменений. Так дела обстоят и с Йыхвиским рынком. Спустя 11 месяцев у рынка в принципе тот же внешний вид, что и в тот раз.

Важно понимать, что чисто экономически большие инвестиции в здания рынков не окупаются. Если волостная власть находит, что наличие приличного здания рынка для Йыхви необходимо, то неизбежно придется вложить туда также общественные деньги. Напомним, к примеру, что на приведение в порядок Ныммеского рынка, вновь открытого в Таллинне десять лет назад, столица потратила более миллиона евро.