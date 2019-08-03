На смену сланцу могут прийти ветер и солнце

- Сланец добывают тогда, когда его выгодно добывать. Сейчас положение таково, что объемы добычи упали, шахтеры работают три-четыре дня в неделю, шахта "Estonia" работает в одну смену. Добывающее предприятие ведь платит довольно большие платы за природопользование, платы за загрязнение в госбюджет, довольно значительную часть плат за ресурсы получают волости, остальное достается государству - всего этого теперь не получат. Если глава семьи сидит дома без работы, то он потребляет меньше услуг, а это значит, что влияние еще обширнее, - описал руководитель по вопросам окружающей среды в сфере полезных ископаемых концерна "Eesti Energia" Калмер Сокман сегодняшнюю ситуацию.