Сб, 3.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

На смену сланцу могут прийти ветер и солнце

Концерн "Eesti Energia" в свое время построил ветропарк в дополнение к сланцевой электроэнергии; сейчас они могут поменяться местами.

ФОТО: Илья Смирнов

Если государство в энергетике до сих пор фокусировалось только на плане А, то есть на сланцевом электричестве, то на круглом столе семинара по экологии в качестве плана Б предложили ветроэнергетику.

- Сланец добывают тогда, когда его выгодно добывать. Сейчас положение таково, что объемы добычи упали, шахтеры работают три-четыре дня в неделю, шахта "Estonia" работает в одну смену. Добывающее предприятие ведь платит довольно большие платы за природопользование, платы за загрязнение в госбюджет, довольно значительную часть плат за ресурсы получают волости, остальное достается государству - всего этого теперь не получат. Если глава семьи сидит дома без работы, то он потребляет меньше услуг, а это значит, что влияние еще обширнее, - описал руководитель по вопросам окружающей среды в сфере полезных ископаемых концерна "Eesti Energia" Калмер Сокман сегодняшнюю ситуацию.

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