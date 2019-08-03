"ATKO" пригрозили наказанием за игнорирование автобусными водителями остановок

Предприятие "ATKO Bussiliinid" оказывает Нарве услугу общественных перевозок на городских автобусных линиях с февраля 2016 года по январь 2022 года, и это их первый опыт сотрудничества. До того перевозками в приграничном городе занималось муниципальное АО "Narva Bussiveod", в итоге доведенное до банкротства.

Практически все время сотрудничества с "ATKO" у Нарвы возникали те или иные претензии, замечания к качеству перевозок. Например, в феврале "Северное побережье" рассказывало, как в зимние дни и вечера автобусы не выходили на линии или не доезжали до садоводческого пригорода - и пассажиры мерзли на остановках. Те проблемы были отчасти связаны с качеством зимней уборки дорог.

Снова проблемы

Нынче летом работа "ATKO" в Нарве попала под контроль, и его итог - два протокола, составленные чиновником Департамента шоссейных дорог: 2 и 6 июня инспектор фиксировал, как автобусы на нарвской пригородной линии №41 проезжали мимо остановок. По адресу предприятия отправлялись соответствующие документы, но ответов на них департамент не получил и в июле.

24 июля было направлено в "ATKO" предписание: обеспечить выполнение маршрутных планов, а в противном случае в следующий раз грозит наказание в сумме 6400 евро.

Нарвская горуправа также получила жалобу на работу автобусного предприятия. Фрагмент письма некой Татьяны Л. (отредактировано): "Мы, дачники садоводческого товарищества "Энергетик-2", возмущены обслуживанием транспортной фирмы "АТКО". 23.07.2019 рейс номер 37 проехал мимо остановки в 18.59, 24.07.2019 в 19.00 автобус номер 38 проехал мимо остановки "Энергетик-2". И это не только эти два рейса".

Департамент городского хозяйства направил перевозчику требование объясниться и по сей день ждет ответного письма.

Проблема с ответами в том, что региональный руководитель "ATKO Bussiliinid" был в июле в отпуске, как выяснила старший специалист по благоустройству в департаменте городского хозяйства Вера Михайлова.

- Мы ждем объяснений, почему автобусы проезжали мимо людей, и второе - почему они в "АТКО" не дали никаких пояснений Департаменту шоссейных дорог, - прокомментировала Михайлова. - Пока ничего от них нет, - добавила она в четверг, 1 августа.

Остановка требует остановки

Руководитель нарвского отдела "ATKO Bussiliinid" Алексей Андреев в устном комментарии "Северному побережью" объяснил суть проблемы, поднятой в письме от садоводов: "На одну остановку подходят с разницей в одну минуту два автобуса - 38-й и 37-й; автобус подъезжал к остановке, но все пассажиры сели в тот, который подъехал первым, поэтому второй поехал дальше, не открывая дверей".

- Я не понимаю, почему начали жаловаться, но мы сейчас проводим свою работу, чтобы в аналогичных случаях второй автобус ждал на остановке несколько минут, - добавил Андреев.

В случае с государственными инспекторами история была несколько иной, как объяснил он:

- Водитель видел, что пассажиров на остановке не было, в салоне сидели всего три пассажира. Недалеко от остановки стояла машина с опознавательными знаками "Maanteeamet" (Департамент шоссейных дорог), были три человека в рабочих светоотражающих жилетах - и наш водитель подумал, что на остановке что-то делают, снизил скорость и поехал дальше, посчитав, что людям не стоит мешать…

Андреев добавил, что объяснительные от водителей получены и вынесены выговоры.

Вера Михайлова и Алексей Андреев оба подтвердили, что водитель автобуса, работающего на линии, обязан остановить автобус на остановке в любом случае - даже если остановка пуста или даже если в салоне нет свободных мест. "Мы объясняем это (водителям) еще раз", - заверил Андреев.

Пока не откажутся от "ATKO"

Не далее как 2 августа пришла новость, что Северо-Эстонский центр общественного транспорта, который организует обслуживание уездных автобусных маршрутов в Харьюмаа, решил расторгнуть договоры с "ATKO" из-за проблем и нарушений со стороны этого предприятия.

"Северное побережье" поинтересовалось у нарвской чиновницы Веры Михайловой, занимающейся вопросами общественного транспорта: на фоне регулярно возникающих претензий к "ATKO" нет ли тоже риска досрочного расторжения договора?

- Такого вопроса не поднималось, - ответила она. - Случаются отдельные моменты, но о таком пока не думали.