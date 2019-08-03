"ATKO" пригрозили наказанием за игнорирование автобусными водителями остановок

Рядовые нарвские пассажиры и даже инспекторы Департамента шоссейных дорог в течение лета неоднократно регистрировали нарушения со стороны водителей "ATKO Bussiliinid": автобусы не останавливались у остановок. Добиться письменных разъяснений от предприятия чиновникам пока не удавалось, но "Северное побережье" узнало, почему водитель проигнорировал даже госинспектора на остановке.
Предприятие "ATKO Bussiliinid" оказывает Нарве услугу общественных перевозок на городских автобусных линиях с февраля 2016 года по январь 2022 года, и это их первый опыт сотрудничества. До того перевозками в приграничном городе занималось муниципальное АО "Narva Bussiveod", в итоге доведенное до банкротства.
Практически все время сотрудничества с "ATKO" у Нарвы возникали те или иные претензии, замечания к качеству перевозок. Например, в феврале "Северное побережье" рассказывало, как в зимние дни и вечера автобусы не выходили на линии или не доезжали до садоводческого пригорода - и пассажиры мерзли на остановках. Те проблемы были отчасти связаны с качеством зимней уборки дорог.
Снова проблемы
Нынче летом работа "ATKO" в Нарве попала под контроль, и его итог - два протокола, составленные чиновником Департамента шоссейных дорог: 2 и 6 июня инспектор фиксировал, как автобусы на нарвской пригородной линии №41 проезжали мимо остановок. По адресу предприятия отправлялись соответствующие документы, но ответов на них департамент не получил и в июле.
24 июля было направлено в "ATKO" предписание: обеспечить выполнение маршрутных планов, а в противном случае в следующий раз грозит наказание в сумме 6400 евро.
Нарвская горуправа также получила жалобу на работу автобусного предприятия. Фрагмент письма некой Татьяны Л. (отредактировано): "Мы, дачники садоводческого товарищества "Энергетик-2", возмущены обслуживанием транспортной фирмы "АТКО". 23.07.2019 рейс номер 37 проехал мимо остановки в 18.59, 24.07.2019 в 19.00 автобус номер 38 проехал мимо остановки "Энергетик-2". И это не только эти два рейса".
Департамент городского хозяйства направил перевозчику требование объясниться и по сей день ждет ответного письма.
Проблема с ответами в том, что региональный руководитель "ATKO Bussiliinid" был в июле в отпуске, как выяснила старший специалист по благоустройству в департаменте городского хозяйства Вера Михайлова.
- Мы ждем объяснений, почему автобусы проезжали мимо людей, и второе - почему они в "АТКО" не дали никаких пояснений Департаменту шоссейных дорог, - прокомментировала Михайлова. - Пока ничего от них нет, - добавила она в четверг, 1 августа.
Остановка требует остановки
Руководитель нарвского отдела "ATKO Bussiliinid" Алексей Андреев в устном комментарии "Северному побережью" объяснил суть проблемы, поднятой в письме от садоводов: "На одну остановку подходят с разницей в одну минуту два автобуса - 38-й и 37-й; автобус подъезжал к остановке, но все пассажиры сели в тот, который подъехал первым, поэтому второй поехал дальше, не открывая дверей".
- Я не понимаю, почему начали жаловаться, но мы сейчас проводим свою работу, чтобы в аналогичных случаях второй автобус ждал на остановке несколько минут, - добавил Андреев.
В случае с государственными инспекторами история была несколько иной, как объяснил он:
- Водитель видел, что пассажиров на остановке не было, в салоне сидели всего три пассажира. Недалеко от остановки стояла машина с опознавательными знаками "Maanteeamet" (Департамент шоссейных дорог), были три человека в рабочих светоотражающих жилетах - и наш водитель подумал, что на остановке что-то делают, снизил скорость и поехал дальше, посчитав, что людям не стоит мешать…
Андреев добавил, что объяснительные от водителей получены и вынесены выговоры.
Вера Михайлова и Алексей Андреев оба подтвердили, что водитель автобуса, работающего на линии, обязан остановить автобус на остановке в любом случае - даже если остановка пуста или даже если в салоне нет свободных мест. "Мы объясняем это (водителям) еще раз", - заверил Андреев.
Пока не откажутся от "ATKO"
Не далее как 2 августа пришла новость, что Северо-Эстонский центр общественного транспорта, который организует обслуживание уездных автобусных маршрутов в Харьюмаа, решил расторгнуть договоры с "ATKO" из-за проблем и нарушений со стороны этого предприятия.
"Северное побережье" поинтересовалось у нарвской чиновницы Веры Михайловой, занимающейся вопросами общественного транспорта: на фоне регулярно возникающих претензий к "ATKO" нет ли тоже риска досрочного расторжения договора?
- Такого вопроса не поднималось, - ответила она. - Случаются отдельные моменты, но о таком пока не думали.
Михайлова, однако, призналась, что со стопроцентно муниципальным АО "Narva Bussiveod" работать было, естественно, проще: "У них тоже был большой опыт и люди хорошо знали Нарву и потребности предприятий и горожан".