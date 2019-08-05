Новым директором Нарвского департамента развития и экономики выбран Юри Сайя

Прошлый директор департамента развития и экономики города Нарва Георгий Игнатов после многих лет службы оставил должность по собственному желанию с 11 апреля 2019 года, объяснив это появлением новой интересной работы. Экс-чиновник из Нарвы теперь работает на одном из транспортно-грузовых предприятий в порту Мууга.

В апреле Нарвская горуправа провела первый конкурс на освободившуюся должность, однако из трех претендентов не нашлось ни одного, чья кандидатура удовлетворяла бы всем конкурсным требованиям.

В мае объявили повторный конкурс со сроком подачи заявлений до 4 июня.

В среду, 7 августа, Нарвская горуправа планирует утвердить итоги конкурса, назвав новым директором департамента развития и экономики города Нарва Юри Сайя.

Юри Сайя 48 лет. Согласно данным из открытых источников, Сайя является жителем Таллинна, ныне он работает в "Rail Baltica", в прошлом работал среди прочего в "Eesti Energia". Учился на инженера-электрика в Санкт-Петербургском политехническом университете, а также изучал административное управление и бизнес-управление в Таллиннском техническом университете.

Юри Сайя - член Партии реформ с 2003 года.

Сайя сможет возглавить департамент развития и экономики города Нарва с 15 августа. С этого момента от обязанностей временного руководителя будет освобождена руководитель бухгалтерско-финансовой службы Наталья Смелова.