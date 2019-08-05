Ремонт железнодорожного переезда Ванакюла изменит движение автобусов

- Кохтлаский переезд закроют в пятницу, 9 августа в 19.00 и откроют снова 10 августа в 10.00, - сказал руководитель строительной службы АО "Eesti Raudtee" Рихо Вяткин. - На переезде выполнят капитальный ремонт: заменят настилы и проведут сопутствующие железнодорожные работы, в результате которых увеличатся безопасность и удобство пересечения железной дороги.

Изначально эти работы планировалось провести уже в среду вечером, однако в ответ на просьбу уездного центра общественного транспорта и с учетом удобства для местных жителей их отложили на конец рабочей недели.

Автобусы №114 и №43 направят через Сомпа

Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс сказал, что закрытие железнодорожного переезда затронет две уездные автобусные линии, автобусы которых во время ремонта будут следовать через Сомпа.

На маршруте №114 Йыхви - Мяэтагузе автобус, отправляющийся из Йыхви в пятницу в 19.10 и в субботу в 8.10, проследует, как обычно, до Мяэтагузе, но после остановки "Ereda" повернет к Сомпа и по Кукрузе теэ доедет до остановки "Koidula" в Кохтла-Ярве, а оттуда до Йыхви.

Автобусы, отправляющиеся из Йыхви в субботу в 6.20 и 7.55, доедут до остановки "Koidula" в Кохтла-Ярве, оттуда отправятся в Кукрузе, а затем через Сомпа в Мяэтагузе.

Автобусы маршрута №43 Кохтла-Нымме - Ийдла во время ремонта поедут через деревню Тякуметса и Сомпа. Изменение коснется четырех вечерних рейсов (в 19.08 и 20.50 из Ахтме, в 20.15 и 22.00 из Кохтла-Нымме) и шести утренних рейсов (6.20, 7.20 и 8.20 из Ийдла; 7.00, 8.20 и 9.20 из Кохтла-Нымме; последний автобус может проследовать и прежним маршрутом, если переезд откроют для движения раньше запланированного).

Работы также в конце августа

По словам Рихо Вяткина, на железнодорожное движение ремонт переезда не повлияет.

- Правда, в то же время будут выполняться другие железнодорожные работы, которые уже давно запланированы и из-за которых некоторые поезда могут выбиться из графика. Самая точная информация о движении пассажирских поездов находится на домашней странице "Elron".