Вт, 6.08.2019
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Автобусное сообщение между Нарвой и Тарту стало более интенсивным

Не слишком интенсивное автобусное сообщение между Ида-Вирумаа и Тарту с этого месяца немного улучшилось.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

С 1 августа на автобусной линии Тарту - Нарва в расписание добавилось четыре дополнительных рейса в день; отправляющиеся из Тарту пассажиры теперь прибывают в Йыхви к началу рабочего дня.

В сентябре прошлого года "Северное побережье" писало, что в плане автобусного сообщения у людей, работающих в Ида-Вирумаа, нет возможности свободного передвижения, особенно в тартуском направлении: первый тартуский автобус прибывал в Йыхви лишь в 10.15, а в Нарву - еще на час позже. По вечерам проблема с обратным движением, то есть автобусы отправляются из Нарвы гораздо раньше окончания рабочего дня.

В октябре представители Вируского уездного суда, окружной прокуратуры и Идаской префектуры при посредничестве центра общественного транспорта сделали Департаменту шоссейных дорог предложение изменить расписание движения автобусов дальнего следования так, чтобы оно позволяло работающим людям в течение разумного времени добираться на общественном транспорте от места жительства до места работы. Речь шла как о направлении Таллинн - Нарва, так и Тарту - Нарва.

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