Автобусное сообщение между Нарвой и Тарту стало более интенсивным

В сентябре прошлого года "Северное побережье" писало, что в плане автобусного сообщения у людей, работающих в Ида-Вирумаа, нет возможности свободного передвижения, особенно в тартуском направлении: первый тартуский автобус прибывал в Йыхви лишь в 10.15, а в Нарву - еще на час позже. По вечерам проблема с обратным движением, то есть автобусы отправляются из Нарвы гораздо раньше окончания рабочего дня.