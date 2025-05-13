50 ресторанов на колёсах съедутся в Йыхви на Большую Улицу Еды

Мероприятие начнётся в субботу, 17 мая, в 12:00 на улице Парги напротив "Pargi keskus". В течение всего дня гостей ждут десятки различных кухонь, а также развлекательная программа с диджей-сетами и соревнованием по поеданию бургеров. Главный концертный гость — Jolly Cover Band. Также будет установлен крупнейший в Балтии парк развлечений — Sky Tivoli. Из-за возросшего интереса в этом году фестиваль займёт большую территорию, чем в прошлом.