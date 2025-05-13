50 ресторанов на колёсах съедутся в Йыхви на Большую Улицу Еды

17 мая во второй раз состоится долгожданное событие для гурманов — Йыхвиская Большая Улица Еды. Фестиваль еды, представляющий кухни мира, в прошлом году собрал большую толпу.
Мероприятие начнётся в субботу, 17 мая, в 12:00 на улице Парги напротив "Pargi keskus". В течение всего дня гостей ждут десятки различных кухонь, а также развлекательная программа с диджей-сетами и соревнованием по поеданию бургеров. Главный концертный гость — Jolly Cover Band. Также будет установлен крупнейший в Балтии парк развлечений — Sky Tivoli. Из-за возросшего интереса в этом году фестиваль займёт большую территорию, чем в прошлом.
Традиция проведения уличных фестивалей еды началась в 2020 году на Таллиннском Певческом поле и быстро утвердилась как одно из самых ожидаемых семейных событий в Эстонии. В каждом городе, где проходит фестиваль, представляется самый большой выбор уличной еды в стране.
В этом году фестиваль Большие Улицы Еды расширится до 12 городов Эстонии.
Вход свободный для всех.