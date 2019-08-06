ПЕРЕДОВИЦА: Кибермошенник не должен оставаться непойманным

У дураков и нужно отбирать деньги - эта поговорка, наверное, многим приходит в голову первой, когда перед общественностью проходит череда историй о том, как люди лишились своих денег, выполнив перечисления согласно инструкциям, полученным от неизвестных личностей по телефону. Даже после того, как они уже заплатили значительные суммы мошенникам, жертвы продолжают отдавать деньги в тщетной надежде, что их еще удастся вернуть.
Можно ведь и позлорадствовать, мол, эти несчастные попались на удочку из-за собственной жадности, поверив, что смогут получить обещанный куш, практически ничего для этого не делая.
С другой стороны, нужно иметь в виду, что это самые настоящие мошенничества и совершающие их лица умело манипулируют своими жертвами, которые оказались восприимчивыми к этому из-за своих особенностей, связанных с возрастом, состоянием здоровья или иными обстоятельствами. Слабость, беззащитность и неосведомленность людей жестоким образом использована.
Теперешняя волна мошенничеств в некотором смысле схожа с действиями литовских мошенников несколько лет назад: те выманивали у пожилых людей деньги, утверждая, что их родственники якобы стали виновниками ДТП и, чтобы их не посадили в тюрьму, нужно заплатить. В итоге полиция поймала этих аферистов.
В этот раз это сделать сложнее, поскольку физической передачи денег не происходит, вся афера разыгрывается посредством компьютера. Но с учетом того, что любая деятельность в компьютере оставляет след, поимка этих преступников не должна быть безнадежным предприятием. А до тех пор давайте предостерегать своих близких и знакомых и убеждать их не поддаваться подобным искушениям.