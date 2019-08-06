ПЕРЕДОВИЦА: Кибермошенник не должен оставаться непойманным

Можно ведь и позлорадствовать, мол, эти несчастные попались на удочку из-за собственной жадности, поверив, что смогут получить обещанный куш, практически ничего для этого не делая.

С другой стороны, нужно иметь в виду, что это самые настоящие мошенничества и совершающие их лица умело манипулируют своими жертвами, которые оказались восприимчивыми к этому из-за своих особенностей, связанных с возрастом, состоянием здоровья или иными обстоятельствами. Слабость, беззащитность и неосведомленность людей жестоким образом использована.

Теперешняя волна мошенничеств в некотором смысле схожа с действиями литовских мошенников несколько лет назад: те выманивали у пожилых людей деньги, утверждая, что их родственники якобы стали виновниками ДТП и, чтобы их не посадили в тюрьму, нужно заплатить. В итоге полиция поймала этих аферистов.