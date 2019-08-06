Новый роман "Уран" расскажет о секретном заводе в Силламяэ

Ольга Погодина-Кузмина окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Автор романов "Адамово яблоко", "Власть мертвых", "Сумерки волков", "Герой" и множества пьес, постановки которых осуществлялись в Москве, Петрозаводске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре и других городах. В 2013 году с романом "Власть мертвых" вошла в шорт-лист литературной премии "Национальный бестселлер", стала обладателем премии "Золотой жасмин" на Тегеранском кинофестивале за сценарий к фильму "Две женщины".

В Силламяэ она провела детство и последние годы довольно часто здесь бывает - отдыхает после шумного и суетливого Санкт-Петербурга, пишет книги и сценарии. Говорила, что тихий приморский город вдохновляет на творчество и идеи. Ольга неоднократно встречалась с читателями в Силламяэской городской библиотеке, рассказывала о своих книгах и съемках фильмов, в которых участвовала. А в Силламяэском центре культуры устраивала показы новых фильмов - ее подарок горожанам. На одной из таких встреч два года назад ей задали вопрос - не напишет ли она что-то и о Силламяэ, и она ответила: "Может быть".