Новый роман "Уран" расскажет о секретном заводе в Силламяэ

Петербургский театровед, драматург и писатель Ольга Погодина-Кузмина закончила роман "Уран", рассказывающий об истории людей, страны и создания атомного проекта СССР.
Ольга Погодина-Кузмина окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Автор романов "Адамово яблоко", "Власть мертвых", "Сумерки волков", "Герой" и множества пьес, постановки которых осуществлялись в Москве, Петрозаводске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре и других городах. В 2013 году с романом "Власть мертвых" вошла в шорт-лист литературной премии "Национальный бестселлер", стала обладателем премии "Золотой жасмин" на Тегеранском кинофестивале за сценарий к фильму "Две женщины".
В Силламяэ она провела детство и последние годы довольно часто здесь бывает - отдыхает после шумного и суетливого Санкт-Петербурга, пишет книги и сценарии. Говорила, что тихий приморский город вдохновляет на творчество и идеи. Ольга неоднократно встречалась с читателями в Силламяэской городской библиотеке, рассказывала о своих книгах и съемках фильмов, в которых участвовала. А в Силламяэском центре культуры устраивала показы новых фильмов - ее подарок горожанам. На одной из таких встреч два года назад ей задали вопрос - не напишет ли она что-то и о Силламяэ, и она ответила: "Может быть".
И вот новая книга готова. Как сообщает сайт sobaka.ru, в центре сюжета "Урана" - проблема формирования послевоенной идеологии и быта советской страны. Одной из главных линий романа станет диверсия на секретном урановом Комбинате №7 в эстонском городе Силламяэ. Героями действия станут представители всех слоев населения СССР - от номенклатурной элиты и интеллигенции до прачек и шпионов. Ольга изучила множество документов, отчетов ЦРУ, а также лично знакомилась с воспоминаниями жителей Силламяэ. "Уран" - ее попытка посмотреть на целую историческую эпоху без стереотипов и клише, которые стали неотъемлемым сопровождением ушедшего времени во времени настоящем