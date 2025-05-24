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Сб, 24.05.2025
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Большой праздник Певцам и музыкантам сопутствовал больший успех, чем танцорам

Первые предварительные репетиции к празднику песни начались в январе, и первыми свое мастерство продемонстрировали малышовые хоры. В четверг художественная комиссия определилась с окончательным составом выступающих под певческой аркой. Из Ида-Вирумаа в Таллинн отправятся десять малышовых хоров.

Из хоров Ида-Вирумаа только один коллектив не примет участия в XXVIII Празднике песни и XXI Празднике танца, в то время как из уездных танцевальных коллективов отсеялась треть.

Праздник песни и танца в цифрах

XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца "Iseoma" пройдет с 3 по 6 июля 2025 года в Таллинне.

  • Под певческой аркой соберутся более 31000 певцов и музыкантов оркестра из 990 коллективов. Из них 6244 - это отобранные хоры детей младшего возраста, 2408 - хоры мальчиков и юношеские смешанные хоры, 5295 - детские хоры, 3970 - женские хоры, 1339 - мужские хоры и 10792 - певцы смешанных хоров. Кроме того, выступят духовой оркестр с 1548 музыкантами и симфонический оркестр с 915 музыкантами. Коллективы привезут на праздник 788 дирижеров.
  • В летнем празднике танца примут участие рекордные 10972 танцора.
  • На празднике народной музыки выступят 88 коллективов и 66 солистов. Всего в летнем празднике народной музыки примут участие 778 музыкантов.

В четверг наступила окончательная ясность относительно хоров, прошедших отбор на праздник песни. В празднике песни примут участие 30 хоров из Ида-Вирумаа: десять малышовых хоров, семь детских хоров, восемь смешанных хоров, четыре хора мальчиков и один мужской хор. Только один хор не попал на праздник. "Отличный результат, ожидание того стоило", - прокомментировала ида-вирумааский куратор праздника песни и танца Анне Уттендорф.

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