Большой праздник Певцам и музыкантам сопутствовал больший успех, чем танцорам

XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца "Iseoma" пройдет с 3 по 6 июля 2025 года в Таллинне.

В четверг наступила окончательная ясность относительно хоров, прошедших отбор на праздник песни. В празднике песни примут участие 30 хоров из Ида-Вирумаа: десять малышовых хоров, семь детских хоров, восемь смешанных хоров, четыре хора мальчиков и один мужской хор. Только один хор не попал на праздник. "Отличный результат, ожидание того стоило", - прокомментировала ида-вирумааский куратор праздника песни и танца Анне Уттендорф.