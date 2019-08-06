ОДИН ВОПРОС: Почему "VKG Oil" хочет внести изменения в лицензию на обращение с опасными отходами?

- Побудительной причиной для ходатайства о внесении изменений является обстоятельство, что АО "VKG Oil" хочет начать складировать на свалке опасных отходов "VKG" загрязненную почву, удаленную в ходе ликвидации остаточного загрязнения реки Эрра и кивиылиской канавы. Вместимость II зоны складирования свалки составляет 16,63 миллиона кубометров, из них 1,004 миллиона кубометров можно использовать для складирования отходов, связанных с другими экологическими проектами.

Согласно заказанной Министерством окружающей среды экспертной оценке ТОО "Maves", свойства загрязненной почвы реки Эрра и кивиылиской канавы позволяют складировать ее на свалке опасных отходов "VKG". Опираясь на проведенные экспертами исследования, АО "VKG Oil" убеждено, что изменения не повлекут за собой увеличения влияния на окружающую среду и не создадут угрозы для стабильности свалки.