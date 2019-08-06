Будущий директор департамента развития Нарвы: "Хочу отдать долг родному городу"

- Почему вы выдвинули свою кандидатуру на должность директора департамента?

- Нарва - мой родной город, я здесь родился и вырос, закончил Кренгольмскую гимназию (тогда была школа №4). Даже успел один год поработать на "Кренгольме". Потом закончил один университет, второй университет - и ушел на работу уже вне Нарвы.

За почти что двадцать лет я успел поработать в четырех больших компаниях - "Tallinna Vesi", "Eesti Raudtee", "Eesti Energia", "Rail Baltica", то есть получен очень большой опыт. Я часто бываю в Нарве, здесь живет моя мама, и мне все время очень хотелось вернуться обратно - отдать долг родному городу.

Смотрю, сейчас в Нарве происходит много позитивных изменений, и очень хочется быть участником этих процессов. Хочется помочь тем, что я знаю, привнести сюда что-то из других мест.

- Чем вы занимаетесь в "Rail Baltica"?

- В "Rail Baltica", как прежде и в "Eesti Energia", я занимаюсь поставками, являясь ведущим экспертом по поставкам в эстонском подразделении этого совместного предприятия.

В ближайшие десять лет "Rail Baltica" будет греметь, и это название будет повсюду, на всех углах. По масштабам и по деньгам это уникальнейший проект, и мы сейчас находимся уже не в самом, но все же в начале. Я сейчас как раз занимаюсь поиском подрядчиков, кто будет составлять основной рабочий проект, тогда как предварительные проекты были сделаны за последние пару лет.

- Почему же вы решили оставить столь огромный проект ради Нарвы? Этот город хотя и тоже развивается, как вы заметили, но все же не в таком масштабе. Кроме того, самоуправления подвержены политическим ветрам и не являются особо надежными в плане работы.

- Я надеюсь, что все сложится у меня в Нарве хорошо. И опять-таки, я очень надеюсь на то, что новый мэр Нарвы (Алексей Евграфов стал мэром в апреле 2019 года. - И.С.) - молодой, инициативный, энергичный человек. Я слежу за новостями из Нарвы, мне очень нравится, что и как они там делают, и хочется тоже принять в этом участие. "Rail Baltica" никуда не денется - будет построена и без меня.

- Департамент, который вы возглавите, содержит в названии слово "развитие". Как вам кажется, в какую сторону надо развиваться городу Нарва?

- Честно говоря, сейчас ничего об этом не смогу сказать. Есть определенные мысли о том, что можно делать и куда направлять развитие Нарвы, но сперва хотел бы пообщаться непосредственно с работниками, с горуправой, оценить возможности. Не хотелось бы сейчас строить Нью-Васюки, не имея представлений об имеющихся ресурсах. Кроме того, имеется нарвская программа развития, которая в принципе интересна и которую надо претворять в жизнь. То есть намечены цели - и надо разработать методы, как достигнуть этих целей.

- Знакомы ли вы с вашим предшественником в должности директора департамента Георгием Игнатовым? Интересовались ли вы у него об этой работе, о возможных подводных камнях, о плюсах и минусах?

- Не скажу, что мы друзья, но знакомы. По данному поводу я с ним несколько раз общался - и до объявления конкурса, и во время, так что сведения о рабочем процессе я получил, полагаю. То есть понимаю, как там все происходит, какие проблемы ждут в ближайшее время.

- Согласно регистру, вы являетесь членом Партии реформ. Насколько активна ваша политическая деятельность?