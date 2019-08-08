Хозяин хутора Пости по случаю дня рождения устраивает открытый концерт на террасе

Тоомас Ныммисте сказал, что уже давно задумывался об организации "террасного" концерта у себя дома. "Каждые пять лет я праздную свой день рождения с большим, чем обычно, размахом. Однако подумал, что и в промежуточные четыре года хотелось бы все-таки собираться вместе с друзьями. Вот и решил, что начну устраивать в этот день концерты. Если людям понравится, то в следующем году организуем снова. Это открытое мероприятие, прийти могут все желающие, всем предложу также кофе и пирожное. Если концерт понравится, то будет возможность оказать свою поддержку проведению концерта в следующем году", - сказал отмечающий 47-летие Ныммисте.

Пауль Нейтсов окончил Тартуское музыкальное училище имени Хейно Эллера по классу гитары, где учился под руководством уроженца Нарвы Олега Писаренко. Нейтсов был гитаристом и главным вокалистом ансамбля народной музыки "Sireli", отличившегося на нескольких фольклорных фестивалях и конкурсах. В 2009 и 2010 годах на организованном Вильяндиским центром традиционной музыки конкурсе Нейтсов завоевал награду как лучший исполнитель на струнных щипковых музыкальных инструментах. В 2015 году он стал лауреатом премии имени Тийта Паулуса, присуждаемой лучшему молодому гитаристу. С 2016 года он играет в ансамбле "Svjata Vatra", а также музицирует в ансамблях "Wilhelm" и "Caramel". Нейтсов выступал дуэтом с Маргусом Вахером и Бригитой Мурутар.

Концерт на террасе начнется в пятницу, 9 августа в 20 часов.

А в субботу на площадке для игр с мячом в Сака по инициативе Ныммисте состоится турнир по уличному баскетболу памяти рано покинувшего этот мир основателя БК "HITO" и тренера многих ида-вируских баскетболистов Рауля Рыымуса. Особенность этого турнира в том, что команды из трех игроков будут сформированы на месте из числа присутствующих и играть будут на маленькой площадке длиной примерно 18 метров не под одной, а под двумя корзинами. Для победы в одной игре надо одолеть соперника в двух мини-матчах, счет в которых ведется до девяти очков.