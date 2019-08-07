В Витсику представят эстонских тяжеловозов

Деревня Витсику Тойлаской волости назначена местом встречи потому, что там работает крупнейший заводчик этой породы в Эстонии Андрес Супп.

- В Эстонии всего 385 лошадей породы эстонский тяжеловоз, 120 из них находятся на заводе Суппа. Две трети жеребят появляются на свет на его хуторе, и поскольку он решил сделать перерыв на год, то есть в этом году там ни одного жеребенка не родится, то нынче во всей Эстонии ожидается появление всего 10-15 жеребят, - объяснила исполнительный руководитель Эстонского общества коневодов Криста Сепп, почему юбилейный день, посвященный этой породе, проходит именно в Витсику.

Эстонский тяжеловоз в 2003 году был внесен в список пород, находящихся под угрозой исчезновения, однако с тех пор ситуация немного улучшилась: выросло число как самих лошадей, так и заводчиков.

- Для того чтобы этой породе перестало грозить исчезновение, кобыл должно быть больше тысячи - на нашем веку этого не случится, - не слишком оптимистична Сепп.

Но, например, за пять лет появилось десять новых заводчиков, а общее число лошадей за 12 лет удвоилось.

- На лошадей в последнее время начал появляться спрос, в особенности на кобыл, потому что качественный жеребец-производитель настолько дорог, что купить его по силам немногим, - рассказала Сепп.

Под эгидой общества коневодов в последние годы пропагандируют применение тяжеловозов в хозяйстве, устраивают обучающие дни и презентации разных видов работ.

- Наша задача - показать, что у этой лошади есть ценность и назначение. В качестве рабочих лошадей их используют в основном на досуговых и туристических хуторах, в некоторой мере также на лесных работах - в городских парках, пригородных парках и в лесу на чувствительных участках, где нельзя применять тяжелую технику, но небольшие работы все равно нужно выполнять. В сельском хозяйстве тяжеловозов используют меньше, на некоторых хуторах, например, с помощью лошадей заготавливают сено для лошадей, - описала Сепп нишевые работы, где рабочая лошадь может пригодиться.

По ее словам, XXV День эстонских тяжеловозов пройдет в обычном ритме. "Мы сохраняем традицию проведения в этот день выставки породистых лошадей. Вместо испытания на максимальную грузоподъемность теперь проводится состязание упряжек, а также соревнование по подъему и поворачиванию бревна. Работницы витсикуской конюшни устроят небольшое показательное выступление".

Посмотреть на лошадей и узнать о них больше приглашают всех интересующихся.

Поскольку мероприятие юбилейное, организаторы надеются, что на него придут также люди, у которых есть истории, связанные с рабочими лошадьми, - будь то собственными или принадлежавшими родителям или прародителям. Может быть, даже смогут принести фотографии - эти истории и фотографии достойны быть увековеченными.